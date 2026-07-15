Sabri Lamouchi revient sur son limogeage en plein Mondial

Après un seul match à la tête de la Tunisie durant la Coupe du monde 2026, Sabri Lamouchi avait été démis de ses fonctions, rapidement remplacé par Hervé Renard, qui n’a pas fait bien mieux. Invité de l’émission Kampo, il est revenu pour la première sur cet épisode « violent ».

Sans rancune ?

La nuit du 14 au 15 juin avait été particulièrement mouvementée pour lui : « Je me suis couché tard, je me réveille très tôt et je vois 27 appels en absence de ma femme, de mes enfants, d’amis. Le staff vient taper à ma chambre et c’est le début de la fin. Je pars à l’entraînement et certains joueurs me demandent ce qu’il se passe, me disent qu’on a commencé ensemble et qu’on finit ensemble. On rentre à l’hôtel et, deux heures après, le vice-président (Hussein Jenayah) et le président (Moez Nasri) m’annoncent qu’on arrête. »

Pour autant, Lamouchi ne semble garder aucun ressentiment envers ses ex-dirigeants. « Il n’y a ni revanche, ni colère, ni règlement de compte, juste un mauvais timing. J’ai essayé, j’y ai cru et ça n’a pas marché », estime l’ancien international français.

Fair-play.