Angleterre-Argentine : des surprises dans les compositions

Qui a dit que Lionel Scaloni ne changeait jamais ? Critiqué en Argentine pour une supposée frilosité au moment de mettre ses cadres sur le banc, le sélectionneur de l’Albiceleste a décidé de trancher dans le vif pour la demi-finale contre l’Angleterre en se passant de Rodrigo De Paul, leader s’il en est de cette équipe depuis plusieurs années. C’est le jeune Giuliano Simeone qui aura la lourde tâche de le remplacer au milieu et de faire hurler de joie son papa, le légendaire Diego « Cholo » Simeone, en tribunes.

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Thomas Tuchel, lui, a opté pour trois changements par rapport au quart remporté dans la douleur face à la Norvège : Morgan Rogers, Reece James et Djed Spence sont titulaires, préférés à Noni Madueke, Nico O’Reilly et Ezri Konsa. Heureusement, Lionel Messi, Harry Kane et Jude Bellingham sont bien là.

Les compositions :

Angleterre (4-2-3-1) : Pickford – James, Guéhi, Stones, Spence – Rice, Anderson – Gordon, Bellingham, Rogers – Kane.

Argentine (4-4-2) : Emiliano Martínez – Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico – Fernández, Paredes, Mac Allister, Simeone – Messi, Álvarez.