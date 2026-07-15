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Pierluigi Collina répond à Didier Deschamps

EL
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Pierluigi Collina répond à Didier Deschamps

La contre-attaque. Après la demi-finale perdue dans les grandes largeurs par l’équipe de France contre l’Espagne, Didier Deschamps a préféré critiquer l’arbitrage : « Je pose une question et je ne vais pas y répondre : ‘Est-ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde ?’ »

« Nos arbitres sont de classe mondiale »

Pierluigi Collina, directeur de l’arbitrage à la FIFA, lui a aussitôt répondu dans une déclaration transmise à L’Équipe, assurant que le Salvadorien Iván Barton était « absolument » au niveau attendu pour un tel match.

Plusieurs polémiques ont émaillé la première rencontre du dernier carré, dont un penalty accordé à l’Espagne après un pied haut de Lucas Digne, un tacle plus que maladroit de Michael Olise sur Rodri et une intervention de Lamine Yamal par derrière face à Kylian Mbappé. Pas de quoi choquer le légendaire arbitre italien. « Nos arbitres sont de classe mondiale », a-t-il clamé.

Le point positif, c’est qu’avec la VAR, il n’y a vraiment plus aucun débat, hein !

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EL

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