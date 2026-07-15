Faut-il s'offusquer de l'arbitrage de France-Espagne ?

Comme après de trop nombreuses rencontres dans cette Coupe du monde, l'arbitrage était au cœur des débats après le coup de sifflet final. Alors, l'équipe de France a-t-elle raison de se sentir lésée par les coups de sifflets d'Ivan Barton ?

« Est-ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde ? » La question est celle de Didier Deschamps, quelques minutes après la sortie de route de ses Bleus face à l’Espagne. Si le sélectionneur a l’honnêteté de reconnaître que « la première raison (de l’élimination), c’est forcément parce qu’on a été un ton en dessous », il remet ouvertement en question la légitimité du sifflet salvadorien, pourtant habitué des compétitions internationales.

Déjà présent au Qatar en 2022, Barton avait déjà croisé la route de l’équipe de France… olympique pour une lourde défaite face au Japon (0-4) en 2021. Une rencontre au cours de laquelle il avait expulsé Randal Kolo Muani pour une mauvaise semelle. En 2026, il a dirigé quatre rencontres en Amérique : Turquie-Paraguay (avec au passage l’expulsion de Miguel Almirón pour avoir mis la main devant sa bouche), Japon-Suède, Suisse-Colombie et donc ce France-Espagne, son septième match de Coupe du monde en carrière. Le premier au-delà des huitièmes de finale. Bien au-delà de ce passif, y a-t-il lieu d’être frustrés de ses coups de sifflet face à la Roja ? Tour d’horizon des situations qui prêtent à débat.

Penalty pour l’Espagne… et pour la France ?

Le premier tournant de la partie restera l’erreur de Lucas Digne, qui concède un penalty en séchant Lamine Yamal au lieu de dégager. Problème : la star de la Roja touche le ballon de la main avant le contact. Pas forcément de quoi le sanctionner, le bras étant collé au corps et la main, involontaire.

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En revanche, les Bleus auraient vraisemblablement dû bénéficier eux aussi d’un penalty en fin de rencontre. Avec le même Yamal impliqué, cette fois dans l’autre sens. Sa semelle sur Désiré Doué, sanctionnée par M. Barton, semble bien se situer à l’intérieur de la surface – ou tout du moins sur la ligne, ce qui revient au même.

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Michael Olise, sauvé des eaux ?

Avant même le penalty accordé à la Roja, la partie aurait pu tourner… contre l’équipe de France dès la 15e minute de jeu. Clairement pas dans son assiette, Michael Olise s’en tire en effet extrêmement bien : la VAR avait visiblement là aussi eu mieux à faire que d’appeler M. Barton pour sa semelle non maîtrisée sur Rodri. Une faute qui aurait – a minima – mérité un avertissement. Tout comme Lamine Yamal (décidément) pour son tacle par derrière sans le moindre contrôle sur Kylian Mbappé à la 76e minute.

Des hors-jeux sifflés trop rapidement… ou pas du tout

Autre sujet qui aura forcément fait grincer des dents sur le banc de l’équipe de France : la propension de l’arbitre assistant placé du côté des bancs de touche à lever son drapeau particulièrement rapidement en première période (celle où les Bleus attaquaient de ce côté-là), puis plus du tout après la pause au moment de juger les attaques espagnoles.

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Ainsi aux 40e et 41e minutes, c’est Kylian Mbappé qui est tombé à deux reprises dans le piège (une spécialité espagnole, soit dit en passant). Si au ralenti le premier ne souffre d’aucune contestation, le second laissera un goût plus amer, étant bien moins évident. Pour une fois, l’action (coupée net) aurait probablement mérité que l’on laisse le temps à la vidéo de déterminer la position du capitaine des Bleus a posteriori. Surtout quand une grosse heure plus tard, Lamine Yamal était autorisé à partir battre Mike Maignan depuis une position illicite largement plus évidente (et finalement signalée).

Des changements de décisions pas évidents à suivre

Plusieurs situations ont également prêté à confusion, du moins devant la TV. Faut-il pour cela principalement blâmer la réalisation ou M. Barton ? Difficile à dire. Peu avant la pause, Ousmane Dembélé s’est ainsi vu retirer un coup-franc après un contact avec Fabián Ruiz. Le jeu a repris par une balle à terre, sans que les ralentis ne permettent de se faire un avis sur ce duel, ni comprendre comment et pourquoi l’homme en rose s’est déjugé.

Idem à la 82e minute. Lancé dans la surface, Théo Hernandez bute sur la sortie d’Unai Simón, qui se plaint d’avoir pris le ballon dans le visage. Alors qu’il avait dans un premier temps signalé corner, l’arbitre a finalement rendu le ballon aux Espagnols, semblant signaler un hors-jeu. Une position illicite également signalée contre Mbappé (encore) quelques instants plus tôt, avant que l’on ne nous repasse un ralenti du hors-jeu… de Yamal sur son but, bien avant. Dur de se faire un avis dans ces conditions.

Les Espagnols ont aussi leur mot à dire

À noter que la frustration envers M. Barton a également gagné le camp espagnol, en particulier concernant le traitement réservé à Lamine Yamal. Ce dernier aura notamment été malmené par Théo Hernandez après son entrée en jeu. « Ça fait trois matchs qu’on gère ce type de situations. On parle de dix ou quinze fautes non sifflées, râlait Rodri. Et si on ne siffle pas, les défenses continuent de faire la même chose. La permissivité est évidente. Aujourd’hui surtout mais il a fait un grand match. » Pour le coup, on appelle ça appliquer les consignes.

Pour les Bleus, une nouvelle leçon d'Espagnols