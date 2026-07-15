Ils sont repartis gentils

Bousculés par des Espagnols même pas si souverains, les Français ont passé la demi-finale à côté de leurs pompes. Composée de finalistes des deux dernières Coupes du monde, cette équipe ne peut pas jouer la carte de l’inexpérience face à une formation bien moins habituée à ces matchs sous pression. La cocotte a explosé et aucun Bleu n’a réagi.

Une main sur le visage pour s’essuyer quelques gouttes de sueur, un crachat et un regard atterré vers le banc. Quelques mots doux adressés à l’oreille du quatrième arbitre en se montrant passablement agacé. Après 90 minutes et des brouettes à souffrir face à l’Espagne, Kylian Mbappé et Didier Deschamps ont respectivement terminé leur demi-finale la tête basse, aussi impuissants que durant le match. Eux qui s’annonçaient « méchants » n’ont finalement pas eu l’attitude qui leur permettra dès cette nuit de hanter les nuits espagnoles.

Sans idée…

Fer de lance d’un pressing désorganisé, le capitaine n’a été que le relais d’un sélectionneur en manque d’idées. Face au collectif ultra-huilé de la Roja, le meilleur buteur français et ses coéquipiers n’ont jamais réussi à trouver la riposte, submergés au milieu, loin d’être rassurants en défense – avec et sans ballon –, et inoffensifs devant. Pis, Rodri et les siens, eux, n’ont même pas eu à forcer leur talent pour exploiter les failles adverses sans se mettre en difficulté face aux vagues qu’on leur promettait. Les Bleus ont au contraire semblé dépourvus d’arguments, contestant mollement les décisions arbitrales défavorables, comme s’ils ne se sentaient pas à leur place à ce niveau de la compétition. « C’est une demi-finale de Coupe du monde, et pour beaucoup de joueurs présents, c’était la première », dédouanait Deschamps, oubliant que les Ibères étaient encore plus verts.

On est passés au travers de la première mi-temps. On s’y attendait, les joueurs ont été prévenus, mais on a eu ni l’attitude ni le répondant. Didier Deschamps, fataliste

Sur le banc aussi, rien ne semblait sortir. Pas aidé par un réalisateur TV plus concentré par les plans en tribunes que sur les corners, Deschamps est apparu sur nos écrans à plusieurs reprises prostré, la tête dans ses mains, rouge pivoine, conscient que lui et son groupe passaient à côté de la fin de leur aventure commune. À la mi-temps, puis une bonne dizaine de minutes après le coup de sifflet final, il ne s’est pas montré plus inspiré, rejetant davantage la faute sur l’arbitrage. Relancé sur la prestation des Bleus sur le terrain de l’AT&T Stadium, il a enfin concédé qu’ils avaient rendu une copie médiocre par rapport à leur niveau habituel et à l’enjeu du match : « On est passés au travers de la première mi-temps. On s’y attendait, les joueurs ont été prévenus, mais on a eu ni l’attitude ni le répondant. » Un an après la demi-finale de Ligue des nations et deux après celle de l’Euro, toutes deux perdues face à l’Espagne, ces Bleus ont décidément du mal à l’emporter en concédant l’ouverture du score. Depuis septembre 2024, la France a laissé son adversaire passer devant en premier à six reprises et n’a signé que deux petites victoires : contre l’Islande et l’Azerbaïdjan.

… et sans intensité

Face à une Roja plus joueuse que la majorité des adversaires rencontrés depuis le début de la Coupe du monde, la France, si emballante lors de la première moitié de la compétition et sur séquences face au Maroc, n’a effectivement rien montré. Deschamps s’agaçait de voir les Espagnols tomber facilement ? Il aurait dû encore plus s’arracher les cheveux de ne pas voir ses joueurs entrer réellement dans les duels, contrairement à Lamine Yamal, venu volontiers avec sa fougue dans le camp adverse pour chatouiller les chevilles de Kylian Mbappé. Si la bataille du milieu a été gagnée tactiquement par Fabián Ruiz, Rodri et compagnie, elle a aussi été perdue physiquement par Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot (sorti à la mi-temps après un carton jaune concédé parce qu’il a justement accepté de mettre le pied) et Manu Koné. « On n’a pas assez mis d’agressivité, parce que l’adversaire nous en a empêchés, parce qu’on avait moins de justesse technique, peut-être un peu moins de jus aussi. À partir de là, les actions sont cassées. Les Espagnols savent très bien faire ça, sur les anticipations, sur les passes, et après, ça nous a obligé à défendre », analysait Deschamps, à chaud.

Ces deux-là ne partiront pas en vacances ensemble.

S’il n’a pas permis de renverser la situation, Rayan Cherki a au moins eu le mérite de se montrer lucide face à la presse : « On savait que leur qualité première était de jouer sur un faux rythme. Parfois, on aurait dû faire pareil. C’était plus compliqué que ce qu’on pensait. J’ai essayé de ramener une révolte. Je ne pense pas que ce soit un manque d’envie. Ils ont été meilleurs que nous tactiquement, mieux placés. » N’empêche qu’on les annonçait « méchants », mais les Français se sont montrés beaucoup trop « gentils » sur cette demi-finale. Si Michael Olise a échappé par miracle à un carton pour un tacle mal maîtrisé sur Rodri, Kylian Mbappé en a bien pris un en raison d’un tampon asséné à Unai Simón dans le temps additionnel. Une faute concédée dans une torpeur collective, chargée de frustration, si symbolique.

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