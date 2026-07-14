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Les notes de l’Espagne

Par Ulysse Llamas
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Les notes de l’Espagne

Un penalty super bien tiré et un une-deux bien espagnol auront suffi à la Roja pour envoyer les Bleus à la Casa. L’Espagne retrouve la finale de la Coupe du monde, seize ans après.

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Unai Simon

C’est pas Unoignon qui fait chialer normalement ?

Note de la rédaction 8/10
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Pedro Porro

Le lâcher de Porro, un grand classique en Espagne. Et cette année, ça fait 69 millions de blessés. Suppléé par Marcos Llorente (83e), qui fonce dans le tas.

Note de la rédaction 9/10
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Pau Cubarsí

« L’important, c’est de participer. » Tel est l’adage du jeune baron Pau Cubarsí, en forme olympique.

Note de la rédaction 6/10
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Aymeric Laporte

Il a bien fait de prendre la Castille en 2021.

Note de la rédaction 6/10
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Marc Cucurella

Il est au courant qu’il a signé dans le club d’Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé ?

Note de la rédaction 7.5/10
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Rodri Hernández

Un match de Ballon d’or, tout simplement.

Note de la rédaction 8/10
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Fabián Ruiz

Le PSG va pouvoir faire une cérémonie pour son titre de champion du monde. Elle sera organisée par Lucas Digne. Remplacé par Pedri (78e), olé.

Note de la rédaction 7/10
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Lamine Yamal

On a beau ne pas être matinal, Yamal.

Note de la rédaction 6/10
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Dani Olmo

Dani le rouge, comme en 1968. Remplacé par Mikel Merino (77e), pour le suppléer sur les barricades.

Note de la rédaction 7/10
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Álex Baena

Euro 2024, JO 2024 et maintenant Coupe du monde 2026 : bête noire, en espagnol, ça se prononce Álex Baena. Suppléé par Nico Williams (84e), qui jouera dimanche pendant que son frère Robbie chantera en finale.

Note de la rédaction 6/10
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Votre note /10

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Mikel Oyarzabal

Un penalty tiré sans course d’élan cheloue, c’est toujours mieux. Remplacé par le maréchal Ferran Torres (74e).

Note de la rédaction 9/10
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Par Ulysse Llamas

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