Mondial 2026

Demies

France-Espagne (0-2)

Les notes de l’Espagne

Par Ulysse Llamas le Mardi 14 Juillet à 23:20 12 Réactions

Un penalty super bien tiré et un une-deux bien espagnol auront suffi à la Roja pour envoyer les Bleus à la Casa. L’Espagne retrouve la finale de la Coupe du monde, seize ans après.