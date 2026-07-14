- Mondial 2026
- Demies
- France-Espagne (0-2)
Les notes de l’Espagne
Un penalty super bien tiré et un une-deux bien espagnol auront suffi à la Roja pour envoyer les Bleus à la Casa. L’Espagne retrouve la finale de la Coupe du monde, seize ans après.
Unai Simon
C’est pas Unoignon qui fait chialer normalement ?
0 note(s)
Pedro Porro
Le lâcher de Porro, un grand classique en Espagne. Et cette année, ça fait 69 millions de blessés. Suppléé par Marcos Llorente (83e), qui fonce dans le tas.
0 note(s)
Pau Cubarsí
« L’important, c’est de participer. » Tel est l’adage du jeune baron Pau Cubarsí, en forme olympique.
0 note(s)
Aymeric Laporte
Il a bien fait de prendre la Castille en 2021.
0 note(s)
Marc Cucurella
Il est au courant qu’il a signé dans le club d’Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé ?
0 note(s)
Rodri Hernández
Un match de Ballon d’or, tout simplement.
0 note(s)
Fabián Ruiz
Le PSG va pouvoir faire une cérémonie pour son titre de champion du monde. Elle sera organisée par Lucas Digne. Remplacé par Pedri (78e), olé.
0 note(s)
Lamine Yamal
On a beau ne pas être matinal, Yamal.
0 note(s)
Dani Olmo
Dani le rouge, comme en 1968. Remplacé par Mikel Merino (77e), pour le suppléer sur les barricades.
0 note(s)
Álex Baena
Euro 2024, JO 2024 et maintenant Coupe du monde 2026 : bête noire, en espagnol, ça se prononce Álex Baena. Suppléé par Nico Williams (84e), qui jouera dimanche pendant que son frère Robbie chantera en finale.
0 note(s)
Mikel Oyarzabal
Un penalty tiré sans course d’élan cheloue, c’est toujours mieux. Remplacé par le maréchal Ferran Torres (74e).
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Ulysse Llamas