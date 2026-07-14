S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Demies
  • Angleterre-Argentine

En cas de victoire en finale, l’Angleterre prolongerait une série unique au XXIe siècle

JD
1 Réaction
En cas de victoire en finale, l’Angleterre prolongerait une série unique au XXIe siècle

Mission impossible ? Ils ne sont plus que quatre, mais seul un d’entre eux a les moyens de prolonger une série qui court depuis le début du XXIe siècle. En cas de sacre final de l’Angleterre, chaque édition de la Coupe du monde depuis 2002 aura été remportée par une nation différente.

Petit récap’ : 2002, Brésil, 2006, Italie, 2010, Espagne, 2014, Allemagne, 2018, France, 2022, Argentine. Tout autre demi-finaliste vainqueur que les Three Lions mettrait donc fin à cette série et, au passage, l’Angleterre serait – avec l’Uruguay – le seul vainqueur de la compétition à ne pas avoir soulevé la Coupe du monde au XXIe siècle.

À l’inverse, en cas de succès final de la bande de Harry Kane, l’Angleterre deviendrait le premier pays à remporter une Coupe du monde avec un sélectionneur étranger à sa tête. Deux bonnes raisons de vouloir – une fois de plus – ramener le football à la maison.

Mais avant de parler de stat’, il y a une guerre à remporter en demi-finales.

Même le FBI se prépare pour Angleterre-Argentine

JD

Commentaires

Les membres ont posté 1 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Ils arrivent méchants
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • France-Maroc (2-0)
Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Boutique SO - Livres

Livre So Foot "Maradona : génial, fou et légendaire"

à partir de 29.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.