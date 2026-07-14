En cas de victoire en finale, l’Angleterre prolongerait une série unique au XXIe siècle

Mission impossible ? Ils ne sont plus que quatre, mais seul un d’entre eux a les moyens de prolonger une série qui court depuis le début du XXIe siècle. En cas de sacre final de l’Angleterre, chaque édition de la Coupe du monde depuis 2002 aura été remportée par une nation différente.

Petit récap’ : 2002, Brésil, 2006, Italie, 2010, Espagne, 2014, Allemagne, 2018, France, 2022, Argentine. Tout autre demi-finaliste vainqueur que les Three Lions mettrait donc fin à cette série et, au passage, l’Angleterre serait – avec l’Uruguay – le seul vainqueur de la compétition à ne pas avoir soulevé la Coupe du monde au XXIe siècle.

À l’inverse, en cas de succès final de la bande de Harry Kane, l’Angleterre deviendrait le premier pays à remporter une Coupe du monde avec un sélectionneur étranger à sa tête. Deux bonnes raisons de vouloir – une fois de plus – ramener le football à la maison.

Mais avant de parler de stat’, il y a une guerre à remporter en demi-finales.

Même le FBI se prépare pour Angleterre-Argentine