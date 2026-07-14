Oscar révèle n'avoir jamais touché à ses salaires chinois

De quoi rendre fier l’Oncle Picsou. Retraité des terrains depuis 2025 et une dernière pige au Sao Paulo FC, l’ancien international (48 sélections) brésilien Oscar coule désormais une retraite tranquille et qui s’annonce assez stable d’un point de vue financier. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré à son ancien coéquipier à Chelsea John Obi Mikel, lequel s’est quant à lui reconverti dans l’animation d’un podcast.

Une vie de bonus

Parti en Chine en 2017, à une époque où l’on croyait encore que l’Empire du milieu réaliserait ce que l’Arabie saoudite est parvenue à faire sur le marché des transferts depuis trois ans, Oscar est finalement reparti au bout de huit ans avec un palmarès loin d’être dégueulasse : trois titres de champion, une coupe et une Supercoupe de Chine, tous glanés avec le même club, le Shanghaï SIPG, entretemps rebaptisé Shanghaï Port.

Surtout, le milieu de terrain est parvenu à bien remplir son compte en banque : après un transfert estimé à 70 millions d’euros, Oscar aurait touché un salaire moyen de 25 millions par saison. Soit un total de 200 millions pour l’ensemble de son épopée chinoise. Un chiffre qu’il n’a cependant jamais ouvertement confirmé.

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En revanche, le Brésilien a déclaré à John Obi Mikel avoir « seulement » vécu sur les bonus versées par son ancien employeur : « Je versais l’intégralité de mon salaire sur un compte séparé et je n’y ai jamais touché. Ma famille et moi vivions des primes de match, car elles étaient déjà très élevées. »

Même sur un Livret A à 1,5%, ça représente déjà un petit appart’ à Paris avec les intérêts cette histoire.

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