Une légende du football brésilien annonce sa retraite à cause de problèmes cardiaques

Le temps passe. Il était revenu au Brésil du côté du São Paulo FC fin décembre 2024, mais le retour d’Oscar dans son club formateur, quatorze ans après son premier passage, s’est finalement terminé de manière tragique. Désormais âgé de 34 ans, l’ancienne gloire de Chelsea a annoncé prendre sa retraite ce samedi 4 avril en raison de problèmes cardiaques.

Des problèmes cardiaques détectés en novembre dernier

Éloigné des terrains depuis fin 2025, le milieu de terrain avait même été hospitalisé quelques jours en novembre après s’être évanoui lors d’un examen médical. Cette mésaventure s’est avérée être une syncope vasovagale due à une baisse soudaine de la pression artérielle, du rythme cardiaque et du flux sanguin cérébral. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club, Oscar explique donc les raisons qui l’ont poussé à devoir arrêter sa carrière : « Mon cœur s’est arrêté pendant environ deux minutes. Ça a été un choc. Aujourd’hui, je me sens mieux pour en parler, avant j’étais très ému. Lors d’un examen médical, j’ai fini par m’évanouir. Ma tension a chuté, mon cœur s’est arrêté, ils ont pratiqué un massage cardiaque pendant deux minutes. Je me souviens seulement de m’être évanoui, puis plus rien. […] J’ai pu entendre mon fils dire “reviens, papa, reviens” », a-t-il notamment expliqué.

« J’aurais aimé jouer plus longtemps, je pense que j’aurais pu continuer, mais c’est arrivé. Maintenant, je prends ma retraite et je vais continuer à supporter São Paulo », a conclu l’international brésilien aux 48 sélections. Sa riche carrière l’aura emmené en Angleterre, où il a fait les beaux jours des Blues pendant quatre ans (2012-2016), avant de s’envoler du côté de la Chine en étant l’un des premiers « grands noms » à rejoindre le championnat de l’Empire du Milieu, où il aura porté les couleurs de Shanghai Port pendant huit ans.

Rentrons, il pleut.

Lucas Moura hospitalisé après un choc pendant un match