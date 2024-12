Oscar rentre au pays

Pas « le tueur de squales », l’autre.

Après huit ans passés au Shanghai Port Football Club où il a amassé quelques trophées et surtout beaucoup de thune, Oscar a fait ses adieux à la Chine ce mardi 24 décembre (heure française). L’ancien Brésilien de Chelsea, qui a remporté avec son club trois fois le championnat, une Coupe de Chine et une Supercoupe de Chine, a annoncé dans la foulée son retour à São Paulo pour y disputer les dernières saisons de sa carrière.

Today, I close a chapter that has forever marked my life. After 8 years wearing this jersey with so much pride, it’s impossible not to feel a mix of emotions as I say goodbye. These were intense years, filled with hard work, dedication, and, above all, victories. Together, we won… pic.twitter.com/qYlkm585Ym

— Oscar (@oscar8) December 24, 2024