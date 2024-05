São Paulo veut se séparer de James Rodríguez

James va pouvoir continuer son tour du monde.

Nouveau club et nouvelle déception pour James Rodríguez. Le Colombien est devenu indésirable au São Paulo FC, où il n’entre plus dans les plans du coach Luis Zubeldía. C’est le président du club lui-même qui l’a annoncé dans un entretien à GloboEsporte. « C’est un joueur qui a un contrat avec São Paulo, et il devient de plus en plus clair qu’il ne fait pas partie des plans de l’entraîneur, a admis Julio Casares. Maintenant, il y a la Copa América, il sera appelé, et le prochain mercato déterminera l’avenir de James. Nous n’avons pas d’offres. Le départ serait la meilleure chose pour le joueur et surtout pour l’institution. »

Arrivé au Brésil en juillet 2023 après une pige à l’Olympiakos, celui qui s’était révélé au Mondial 2014 s’est plutôt bien intégré au sein du Tricolor Paulista. Deux changements successifs d’entraîneurs auront toutefois eu raison de sa place dans le onze, reléguant le joueur de 32 ans sur le banc. Pire, l’ancien du Real est blessé depuis avril dernier et ne semble pas près de retrouver les terrains.

De pépite du Real à lofter à São Paulo, James n’aura décidément pas eu la carrière qu’on lui prédestinait.