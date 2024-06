Et si James Rodríguez faisait gagner la Copa América à la Colombie ?

Le visage juvénile et baigné de larmes de James Rodríguez, réconforté par Dani Alves et David Luiz dans la nuit étoilée de Fortaleza à la suite de l’élimination de la Colombie par le Brésil en quarts de finale (2-1), avait été l’une des images fortes de la Coupe du monde 2014, dont le milieu offensif restera comme l’immense révélation. Quasiment dix ans plus tard jour pour jour, le sourire de l’esthète colombien a remplacé les larmes, après la victoire des siens (dont il a été l’un des artisans majeurs avec deux passes décisives, sur deux délicieux centres) face au Paraguay en guise d’entrée en lice de la Tricolor en Copa América. Pourtant, en 2024, entendre parler de la patte gauche de James Rodríguez est presque devenu un évènement.

Un éternel gâchis : voilà ce que semble symboliser la carrière en club de James, depuis 2014 et son transfert de Monaco au Real Madrid. Après avoir quitté nos radars en même temps qu’il désertait Everton, en 2021, il a fait quelques bonds : Al-Rayyan (Qatar), Olympiakos et aujourd’hui le Brésil, au São Paulo FC. Un club qui, un an après l’avoir fait venir, veut déjà se séparer du prix Puskás 2014 (11 titularisations cette saison), de l’aveu même du président Julio Casares. Côté Colombie, sa non-sélection pour la Copa América en 2021 avait fait couler beaucoup d’encre. Officiellement, selon la Fédération, le meneur de jeu avait été laissé de côté pour des raisons médicales. Une théorie que le joueur avait balayée sur les réseaux sociaux.

« Je reviens d’une convalescence qui arrive à son terme. J’ai pris suffisamment de temps pour m’intégrer dans toutes les conditions à la pratique du football et ainsi ne pas affecter ma participation aux prochaines échéances de notre équipe nationale. Le calendrier de ce processus a fait que j’ai dû être prudent pour participer à la 7e journée des éliminatoires, mais me permettra d’être rétabli pour la 8e journée et bien sûr à la Copa América 2021 », avait assuré le numéro 10 colombien, contredisant donc les examens effectués par la Fédé. Finalement, el Bandido manquera 15 matchs avec la sélection, entre juin et novembre 2021. Revenu, mais privé du brassard de capitaine, James Rodríguez a ensuite traîné son spleen – à l’image de l’ensemble de la Tricolor – pendant les qualifs pour la Coupe du monde. Mais depuis l’arrivée de Néstor Lorenzo à la tête de la sélection colombienne, tout a changé.

Ne jamais dire James

Après la non-qualification pour le Mondial qatari, le sélectionneur Reinaldo Rueda a fait ses valises, et c’est Néstor Lorenzo qui a posé son cul sur le banc, à l’été 2022. Toujours convaincu du talent de James, l’ancien défenseur d’Argentinos Juniors a redonné le capitanat et les clés du jeu colombien à l’ancienne pépite du FC Porto, qu’il a ainsi réinstallée dans l’axe, juste derrière la ligne d’attaque, en soutien du ou des attaquants. Ce replacement a permis à James de retrouver une pleine liberté, et une véritable assise dans le déploiement du jeu offensif colombien. Autre aspect important : depuis son arrivée à la tête de la Tricolor, Lorenzo est toujours invaincu (19 victoires pour 5 matchs nuls), la Colombie n’ayant plus perdu depuis février 2022 (face à l’Argentine, 1-0, lors des éliminatoires). Après 6 rencontres sur 18, les Colombiens sont également bien partis dans la course au Mondial 2026, puisqu’ils occupent actuellement la 3e position du classement de la zone CONMEBOL, derrière l’Argentine et l’Uruguay – les 6 premières places sont qualificatives.

Le technicien argentin n’a pas hésité à dire tout le bien qu’il pensait de son capitaine, après la rencontre face au Paraguay (2-1) : « Sur le but de Jefferson Lerma, on voit bien que James Rodríguez a un pied de velours. » Nommé homme du match face à l’Albirroja, l’intéressé a parfaitement lancé sa Copa. Place maintenant au Costa Rica, dans la nuit de vendredi à samedi (0h). Et s’il allait soulever le trophée pour la première fois, le 15 juillet, trois jours après son 33e anniversaire ?

<iframe loading="lazy" title="Copa America 2024 - James Rodriguez grand artisan du succès de la Colombie sur le Paraguay" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/_pQ7-g-Aifg?start=22&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

