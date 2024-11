L’Uruguay s’offre la Colombie au finish, le Chili toujours bloqué

Il pourrait faire un bon buteur pour le PSG, ce Manuel Ugarte.

Au terme d’une fin de match complètement folle, l’Uruguay est parvenu à s’imposer face à la Colombie (3-2). Le héros du jour se nomme Manuel Ugarte, buteur après onze minutes de temps additionnel d’une frappe en première intention à l’entrée de la surface après un ballon aérien mal dégagé. Cinq minutes plus tôt, Carlos Gómez pensait avoir offert un point à des Cafeteros qui avaient également ouvert le score en première période. Mais, bien aidée par un contre-son-camp de Davinson Sánchez et un but de Rodrigo Aguirre, la formation de Marcelo Bielsa a eu le dernier mot et chipe la deuxième place de ces qualifications à son adversaire du soir.

Arturo Vidal, un retour sans effet

Dans l’autre match de la nuit, le retour en sélection d’Arturo Vidal n’aura pas permis au Chili de redresser la barre. Dernière, la Roja est restée muette sur la pelouse du Pérou, qui la devance toujours d’un petit point en bas du classement (0-0). Il va falloir montrer beaucoup plus pour espérer voir les États-Unis.

