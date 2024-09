En battant le Chili, la Bolivie a mis fin à 31 ans sans gagner de match de qualification à l’extérieur

Une soirée historique.

En s’offrant ce mardi le scalp du Chili à Santiago (1-2) avec des buts d’Algarañaz et Terceros, la Bolivie a mis fin à une série de 31 ans sans victoire à l’extérieur en qualifications pour la Coupe du monde. À l’époque, c’est avec la manière que les hommes du sélectionneur espagnol Xabier Azkargorta avaient surclassé le Venezuela (1-7).

L’exploit de cette nuit est d’autant plus retentissant que l’égalisation chilienne signée Eduardo Vargas a été entachée d’une polémique, après que l’attaquant chilien a profité de la blessure du portier bolivien Carlos Lampe pour récupérer le ballon et aller marquer dans le but vide. La fédération bolivienne a d’ailleurs annoncé à la suite de la rencontre la rupture d’un tendon d’Achille de son gardien.

HISTÓRICO BOLIVIA…. HISTÓRICO!!! 🇧🇴🇧🇴🇧🇴 Chile 1/2 BOLIVIA pic.twitter.com/DoNiGcFL7J — Erwin Quispe Perca (@ErwinQuispePerk) September 10, 2024

Grâce à cette victoire, la Bolivie entretient ses chances de qualification pour le Mondial 2026. Avec neuf points, la Verde est à égalité de points avec le Paraguay, actuel barragiste. De son côté, le Chili, avant-dernier, s’enfonce après avoir déjà manqué la Coupe du monde 2022.

