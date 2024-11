Pronostic Bolivie Paraguay : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du monde

Le Paraguay dans la continuité face à la Bolivie

La Bolivie est l’une des plus modestes sélections sud-américaines, mais bénéficie d’un avantage non négligeable lorsqu’elle dispute ses matchs sur son sol, l’altitude. En effet, habituée à disputer des rencontres dans des conditions extrêmes, la sélection bolivienne accroche quelques succès en route à la maison, qui lui permettent d’être actuellement en 8e position de cette poule des éliminatoires, avec le même nombre de points que le barragiste. Après avoir connu un bon passage avec 3 succès consécutifs, les hommes de Villegas viennent d’encaisser deux lourds revers contre l’Argentine (6-0) et l’Équateur (4-0). Déterminée à se reprendre à domicile, la Bolivie compte sur des éléments évoluant majoritairement dans leur championnat national.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, le Paraguay a connu une première partie des éliminatoires compliquée. Ces difficultés se sont confirmées lors de la Copa América, puisque l’Albirroja a perdu ses 3 matchs dans cette compétition contre la Colombie, le Brésil et surtout contre le Costa Rica. Finalement, les Paraguayens se sont ressaisis depuis le début de saison, dans ces éliminatoires, puisqu’ils restent sur 5 journées sans la moindre défaite. En effet, le Paraguay a signé deux nuls face à l’Uruguay et l’Équateur et vient surtout de dominer le Brésil, le Venezuela et le champion du monde en titre, l’Argentine. Lors de cette rencontre disputée la semaine dernière, Sanabria et Alderete ont répondu à l’ouverture du score de Lautaro Martinez pour permettre au Paraguay de remonter parmi les qualifiables à la 6e place (victoire 2-1). En cas de succès ce mardi, l’Albirroja creuserait le trou avec ses poursuivants. Sur une excellente dynamique, le Paraguay pourrait résister à la Bolivie et à l’altitude pour prendre au moins le point du nul.

► Le pari « Victoire Paraguay ou match nul » est coté à 2,20 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 220€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « match nul » est coté à 3,78 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 378€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

20€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Bolivie – Paraguay

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Bolivie – Paraguay sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 20€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Bolivie – Paraguay avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Bolivie Paraguay encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Paraguay Bolivie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026