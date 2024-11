Messi tout colère et l’Argentine se perd au Paraguay

Lionel Messi n’a toujours pas digéré son élimination des playoffs MLS.

L’Argentine ne plane plus autant cette saison. Battue par la Colombie en septembre et tenue en échec par le Venezuela en octobre, l’Albiceleste a chuté à Asuncion face au Paraguay (2-1). Pourtant, tout avait bien commencé avec l’ouverture du score de Lautaro Martínez après seulement 11 minutes dans le premier acte. Mais dans un stade où il était interdit de se vêtir d’un maillot de Messi, mais pas celui de Cristiano Ronaldo, c’est l’attaquant du Torino, Antonio Sanabria, qui a attiré toute la lumière en égalisant d’un véritable golazo de chilena, un retourné, qui a mis en ébullition tout l’Estadio Defensores del Chaco. Juste après la pause, le défenseur de Getafe Omar Alderete s’est même permis de donner la victoire au Paraguay, qui se place sixième de ces qualifs pour le mondial américain de 2026.

CHILENA PERFECTA 🤯 Golazo de Antonio Sanabria, para el recuerdo 🇵🇾⚽️#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/MvvF4Jujm1 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 15, 2024

Mais au-delà du but de Sanabria, ce que l’on retiendra de la soirée, c’est l’énervement de Lionel Messi, frustré que ce même Alderete ne soit pas exclu pour un deuxième jaune avant la pause après une faute au milieu du terrain, lui qui était en mission boucher sur le n°10. Dans un accès de colère assez impardonnable pour un tel joueur, la Pulga s’est emportée contre l’arbitre, dans des termes assez grossier et peut s’estimer heureux de ne pas avoir été celui qui rentrait aux vestiaires un peu plus tôt que tout le monde. Tout ça pour un résultat qui ne place pas non plus l’Argentine dans une position trop délicate, puisque les joueurs de Scaloni restent premiers, avec trois points d’avance sur la Colombie, qui compte un match en moins.

Pendant ce temps-là, l’Équateur de William Pacho a fait exploser la Bolivie, 4-0.

