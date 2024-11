Une nouvelle loi anti-Messi

Nul n’est prophète en son pays… ni au Paraguay.

Pour la 11e journée des qualifications pour la Coupe du Monde, le Paraguay reçoit l’Argentine ce jeudi. Un classique des éliminatoires sud-américains qui aurait pu rester anodin, si la fédération paraguayenne n’avait pas décidé d’y ajouter son grain de sel : Fernando Villasboa, patron du football paraguayen, a décrété que tout fan venant au stade avec un maillot de Messi sera persona non grata. Maillots de l’Albiceleste, du Barça et même de l’Inter Miami compris.

L’objectif ? Peindre les tribunes aux couleurs de l’Albirroja, le rouge et blanc national, et mettre les joueurs paraguayens dans une ambiance 100 % « made in Paraguay ». « Nous sommes tous acteurs de ce match, à notre manière », a ajouté Villasboa au micro de la radio La Red, pas peu fier de son coup médiatique.

La jurisprudence Vinícius

Cette consigne a déjà été passée lors du dernier Paraguay-Brésil, cette fois concernant Vinícius Júnior. Les fans du Madrilène avaient eux aussi dû ranger leurs maillots au placard ou être refoulés des stades comme devant une boite à 3h du mat’. Officiellement, l’idée est de réduire les tensions et les débordements mais il semble que ça porte chance : le Paraguay avait gagné 1-0.

Dans cette course au Mondial 2026, l’Argentine mène le bal avec 22 points, loin devant, pen.dant que le Paraguay occupe la sixième place avec 13 points, en lutte pour un billet direct.

Tout pour l’amour du maillot

Enchaînement Euro-JO : une cadence infernale et incontrôlable