L’Egypte vient à bout du Paraguay aux tirs aux buts et s’invite en demi-finales des JO

Egypte 1-1, 5-4 TAB Paraguay

Buts : Gomez (71e) pour le Paraguay // Adel (88e) pour l’Egypte

Au bout du suspense.

Menée au score jusqu’à deux minutes du terme, l’Egypte a finalement dominé le Paraguay aux tirs aux buts pour s’inviter dans le dernier carré de ce tournoi olympique.

Maîtres du ballon tout au long de la partie, les Sud-américains ont notamment vu Marcelo Perez laisser filer deux belles opportunités juste avant et après la pause. Côté Pharaons, c’est Mahmoud Saber qui est venu buter sur Roberto Fernandez, seul face au but, avant que Ibrahim Adel ne soit un peu court pour la pousser au fond au retour des vestiaires.

La situation s’est finalement décantée grâce à Diego Gomez, auteur d’une belle frappe croisée victorieuse depuis le côté droit de la surface (1-0, 71e). Mais après avoir fait le plus dur, les Paraguayens se sont fait reprendre sur le fil par une tête au second poteau du même Adel (1-1, 88e). Malgré une nouvelle possibilité sur une frappe en pivot de l’attaquant égyptien, les prolongations ne permettent pas aux deux équipes de se départager. Et c’est finalement Marcelo Perez qui récolte le rôle du malheureux à échouer lors de la séance de tirs aux buts, laissant à Adel le soin de qualifier l’Egypte pour les demi-finales.

S’ils viennent à bout de l’Argentine, les Bleus de Thierry Henry devront donc défier les Pharaons au tour suivant.

Egypte (4-3-3) : Hamza Alaa – Eid, Fayed, Abdelmaguid, Saber (Saad, 78e) – Kouka, Elneny, Shehata (Atef, 78e) – Zizo (El Debes, 111e), Faisal (Mazhar, 78e), Adel. Sélectionneur : Rogerio Micale.

Paraguay (4-4-2) : Fernandez – Nunez, Balbuena, De Jesus, Rivas – D. Gomez, M. Gomez, Viera, Cantero (Cardozo, 70e) – Perez, Enciso (Flores, 78e). Sélectionneur : Carlos Jara.

