Pronostic Egypte Paraguay : Analyse, cotes et prono du quart de finale des Jeux Olympiques 2024

L’Egypte solide face au Paraguay

Tenu en échec lors de son entrée en lice dans le tournoi par la République Dominicaine (0-0), peu d’observateurs auraient imaginé que l’Egypte finisse en tête de sa poule. En effet, les Pharaons ont très bien fini en prenant le dessus sur l’Ouzbékistan (1-0) et surtout en s’offrant l’Espagne (2-1). Première de sa poule, la sélection égyptienne s’offre un quart à sa portée face au Paraguay. Les Egyptiens sont arrivés avec des références puisqu’ils ont été finalistes de la dernière Coupe d’Afrique des Nations U23, battu par le Maroc. Dans cette sélection, on retrouve notamment le capitaine Elneny qui vient de quitter Arsenal, et Adel, double buteur face à l’Espagne.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

A l’instar de l’Egypte, peu d’observateurs aurait imaginé voir le Paraguay en quart de finale des JO après leur premier match. En effet, en infériorité numérique, les Paraguayens ont vécu un calvaire encaissant une lourde défaite (5-0) face à la sélection nippone. Absente depuis 2004 des JO, la sélection du Paraguay a su relever la tête pour prendre le dessus sur Israël (4-2) avant de remettre cela face au Mali (1-0). Au final, les Paraguayens ont terminé en seconde position et font face certainement au premier de poule le plus abordable. Dans cette sélection, on retrouve des éléments intéressants comme Enciso de Brighton, auteur d’un doublé face à Israël, ou le solide défenseur Balbuena. Certainement boosté par sa victoire face à l’Espagne, l’Egypte devrait être en mesure de résister à cette équipe du Paraguay, dans une rencontre qui s’annonce très serrée.

► Le pari « Victoire Egypte ou match nul » est coté à 1,47 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 194€ (294€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « match nul » est coté à 3,25 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 550€ (650€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Egypte Paraguay

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Egypte Paraguay sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Egypte Paraguay avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en Bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Egypte Paraguay détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

JO : le Paraguay et les États-Unis s'éclatent et enfilent les buts