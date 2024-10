Eugénie Le Sommer revient sur la désillusion des Bleues aux JO

Les JO n’ont pas été une parenthèse enchantée pour tout le monde.

Le coup a été rude pour les Bleues et la cicatrice de l’élimination aux Jeux olympiques en quarts de finale face au Brésil n’est pas totalement refermée. Dans un entretien accordé au journal L’Equipe, Eugénie Le Sommer est revenue sur cette terrible désillusion qui l’a touchée personnellement.

Elle a pensé à arrêter les Bleues

« Je ne voulais même pas partir en vacances. C’était comme si ma vie s’était arrêtée », explique la Lyonnaise. Au point de s’enfermer dans sa bulle, avec sa déprime comme seule compagnie : « Je me refusais à regarder la télévision. Je voyais les autres sportifs et j’aurais rêvé être à leur place et de communier avec le public. Psychologiquement, c’était trop difficile. Même aller à Paris, pour moi, ce n’était pas possible, c’était trop associé aux Jeux, à cet échec. »

Une douleur trop forte, et l’idée de raccrocher les crampons lui a même traversé l’esprit : « Je me suis demandé si cela valait le coup de continuer. Mais on m’a enlevé l’équipe de France pendant deux ans et je ne me voyais pas finir comme ça. J’ai envie de continuer à croire en ce titre. »

Ça tombe bien, nous aussi.

