Déjà une relégation pour le Stade rennais

Décidément, rien ne va plus pour le Stade rennais.

Encore défait à Lille (1-0), dimanche, et désormais plus très loin de la zone rouge, le Stade rennais n’est pas dans la période la plus faste de son histoire. Quinzièmes, les Bretons ne sont qu’à un point de l’avant-dernier, Angers. Une mauvaise passe qui vaut aussi pour leur propriétaire, François Pinault. Ce lundi, l’indice des milliardaires de Bloomberg annonce que le propriétaire des Rouge et Noir ne fait plus partie du top 100 des hommes les plus riches de la planète. Désormais 105e, il n’avait plus quitté le top 100 depuis son entrée en 2012.

Une fortune divisée par trois

22e en 2021 lors de son prime, l’homme d’affaires a depuis vu sa fortune réduire de deux tiers depuis, la faute notamment à la crise rencontrée par l’industrie du luxe. Celle-ci s’élève désormais à 20,3 milliards de dollars.

Ça devrait être suffisant pour briller en Ligue 2.

