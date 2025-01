Lille poursuit sa folle série en renversant Nice

Mené puis capable de renverser Nice (2-1), Lille, sur une série record, dépasse Monaco et passe troisième de Ligue 1 ce soir.

Lille 2-1 Nice

Buts : Haraldsson (48e) et Diakité (63e) pour le Losc // Diop (29e) pour le Gym

Invicible, adjectif. (bas latin invincibilis, du latin classique vincibilis, de vincere, vaincre). Qu’on ne peut vaincre.

Si c’est chouette de ne pas perdre, c’est encore plus chouette de gagner. Après trois matchs nuls d’affilée en Ligue 1, Lille a renversé Nice (2-1) en seconde période. Cette semaine, il a fait rager l’OM en coupe de France, a mis fin à un début de série niçoise et est grimpé sur le podium de Ligue 1. Le Losc n’a pas perdu depuis 21 matchs et part se frotter à Liverpool la tête sereine.

Chevalier de pique

Les deux protagonistes pouvaient choper la troisième place que Monaco ne voulait pas ce soir. Nice a d’abord réalisé une très belle première période, marquée par la sortie sur blessure de Pablo Rosario, un de ses capitaines. Le pied droit de Jonathan Clauss a rassuré sur l’état de Lucas Chevalier : il n’est pas inhumain. Auteur de deux splendides parades en début de match sur Laborde puis Sofiane Diop, le gardien lillois a relâché le centre de l’ancien latéral de Lens dans les pieds de Diop (0-1, 29e). Tanguy Ndombélé aurait pu doubler la mise, mais trouvait la barre (45e +2).

Avec Ismaily, André Gomes et Mitchel Bakker désormais habitué à enchaîner les galettes milieu droit, Lille a changé de braquet en seconde période. Jonathan David a temporisé pour parfaitement décaler Hákon Haraldsson dans la surface (1-1, 48e). Surface dans laquelle Nice a cafouillé pour offrir à Bafodé Diakité le but de la victoire (2-1, 63e). Comme contre Reims et Marseille, le central est bien placé, au bon moment. Nice a ensuite poussé, Haise effectué un quadruple changement d’un coup (77e), mais Lille est insubmersible cette saison.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaily – André (cap.), Gomes (Mukau, 74e) – Bakker (Bouaddi, 80e), Cabella (Sahraoui, 46e), Haraldsson (Mandi, 90e +1) – David. Entraîneur : Bruno Genesio.

Nice (4-2-3-1) : Bulka – Clauss, Ndayishimiye, Dante (cap.), Abdi (Bard, 77e) – Boudaoui, Rosario (Ndombélé, 14e) – Cho (Nguene, 77e), Diop (Bouanani, 77e), Guessand – Laborde (Moukoko, 77e). Entraîneur : Franck Haise.

