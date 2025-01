Franck Haise fulmine contre la pelouse de l’Allianz Riviera

Les mauvaises herbes ça va, ça vient, mais ça ne part jamais vraiment.

Un succès contre Rennes, des retrouvailles avec Seko Fofana et une place dans le top 4 de Ligue 1, Franck Haise avait de quoi être satisfait à l’issue de la reprise de son équipe après la trêve. Malheureusement pour lui, le Normand a eu la fâcheuse surprise de retrouver une pelouse en piteux état à l’Allianz Riviera, ce qui a eu le don de le mettre en colère. En conférence de presse, le coach niçois est revenu sur l’état d’un « terrain très compliqué pour jouer au football ». « J’ai découvert ça ce matin en arrivant pour la mise au vert, a-t-il déclaré, interrogé sur le sujet. Ce n’est pas une pelouse digne d’un club comme Nice et d’un club de Ligue 1, c’est tout. »

Tranchant, « une fois dessus, c’est une catastrophe », il a surtout regretté que « le club non plus n’ait pas eu d’explication », avant de conclure sur le sujet, fataliste : « Le terrain n’était déjà pas très bon avant. Mais là il est encore plus mauvais. » Déjà contrarié par la qualité du terrain en début de saison, le technicien azuréen n’a donc pas vraiment eu l’opportunité de changer d’avis en ce début d’année 2025. Il n’a toutefois pas oublié de souligner l’importance d’un succès face à des Rennais qui « restent des concurrents à l’Europe » et qui « vont l’être encore plus ». Ses propos corroborent ceux d’Evann Guessand, homme du match et surtout très satisfait d’avoir mis les Rennais dans le rétro, avec 10 points d’avance désormais.

Heureusement que l’important, c’est les trois points.

