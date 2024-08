Le coup de gueule de Franck Haise sur la pelouse de Nice

Le gazon de la colère.

Alors que la pelouse de l’Allianz Riviera ressemble à un terrain vague, la LFP a décidé jeudi soir de maintenir la rencontre entre Nice et Toulouse, prévue dimanche à 17 heures. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le maintien du match a surpris tout le monde, Franck Haise compris.

L’entraîneur des Aiglons, visiblement dépité, a fait part de ses doutes sur le bon sens de cette décision en conférence de presse, ce vendredi : « Je suis allé voir la pelouse avec mon staff jeudi, et je pensais honnêtement qu’on ne jouerait pas. On m’a dit que c’était un problème esthétique, mais il faut venir sur le terrain pour comprendre que ça n’est pas le cas, sinon il suffirait de peindre en vert des parkings pour y jouer. »

🗣💬 Il y a des endroits où la pelouse est totalement grillée avec plus aucun brin d'herbe. Si on avait été consulté, il n'y aurait pas eu de match." ⚡ La colère froide du coach du Gym Franck Haise sur l'état de la pelouse de l'Allianz Riviera avant la réception de Toulouse. pic.twitter.com/JhdT5hTmti — RMC Sport (@RMCsport) August 23, 2024

« Les “professionnels” disent qu’elle n’est pas dangereuse, c’est pour ça qu’on joue. J’attends de voir à la fin du match si elle n’était pas dangereuse », a exposé l’ancien coach de Lens, avant de livrer ses observations sur le terrain : « Il y a des endroits où la pelouse est totalement grillée, où il n’y a plus un brin d’herbe, et d’autres endroits où elle est noire parce qu’il n’y a plus de drainage. »

Pour rappel, à la suite de l’état déplorable du terrain, la mairie de Nice a annoncé mardi qu’elle avait mis en demeure Nice Eco Stadium, la société exploitante du stade. Elle lui avait alors demandé « d’assumer ses obligations contractuelles pour mettre à disposition du club résident, l’OGC Nice, une pelouse excellente et sans aucun défaut, digne d’un club européen. »

Il s’agirait de ne pas perdre un nouveau joueur sur blessure pour le Gym.

Un nouveau blessé en attaque à Nice