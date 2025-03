Un consultant de Monaco TV suspendu pour avoir apporté son soutien à l’OGC Nice

On ne rigole pas avec le derby.

Y compris sur le Rocher, où les propos du consultant et ancien basketteur international Laurent Sciarra n’ont pas plu du tout. À l’antenne ce mardi soir de TV Monaco (la chaîne publique monégasque) lors du match d’Euroligue de la section basket contre le Zalgiris Kaunas (96-86), il fait la grossière erreur… d’apporter son soutien à l’OGC Nice, à quelques jours du derby de la Côte d’Azur ! Ce qui lui a valu d’être « suspendu d’antenne avec effet immédiat », a annoncé la chaîne ce mercredi midi.

« Issa Nissa »

Après avoir vu Adi Hütter à l’écran, Sciarra a lâché un « Issa Nissa », signifiant « Allez Nice » en patois local, en direct sur une chaîne monégasque. Natif de Nice, l’ancien international français aux 113 sélections avec l’équipe de France de basket n’a pas pu s’empêcher de caler une référence à son club de cœur à l’approche du derby, qui se jouera samedi soir à Louis-II. Et de poursuivre, en s’adressant à son binôme à l’antenne Colin Bourgeat : « Ça vous fait sourire ? Mais vous n’allez pas me dire que vous allez supporter Monaco quand même, Colin. Ressaisissez-vous, sinon vous allez vraiment tomber dans les escaliers. » Cette sortie n’avait pas manqué de faire réagir les supporters monégasques, via un communiqué.

« Les propos tenus hier soir par Laurent Sciarra, commentateur sur TV Monaco, lors du match entre Monaco Basket et Zalgiris nous laissent à penser que cette personne ne peut plus occuper son poste », avait fermement réagi le Club des supporters de Monaco avant que leur souhait ne soit exécuté par TV Monaco.

Les propos tenus hier soir par Laurent Sciarra, commentateur sur @tvmonaco_tv, lors du match @ASMonaco_Basket vs Zalgiris, nous laisse à penser que cette personne ne peut plus occuper son poste. Encourager l'OGC Nice et menacer son confrère si celui-ci venait à supporter pic.twitter.com/MhRqUyRfxu — Club des Supporters de Monaco (@CSMonaco) March 26, 2025

Monaco, cette dictature.

