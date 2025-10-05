Monaco et Nice se vautrent ensemble

Des buts, un carton rouge, un retournement de situation, du suspense : si le public de Louis-II ne s’est pas ennuyé, difficile de dire qui a le plus perdu sportivement dans ce derby entre Monaco et Nice (2-2) où Ansu Fati a répondu au doublé de Sofiane Diop. Au classement, Monaco loupe une marche, tandis que Nice ne décolle pas.

Monaco 2-2 Nice

Buts : Ansu Fati (sp) (45e+5, 56e) pour l’ASM // Sofiane Diop (29e, 42e SP) pour l’OGC

Exclusion : Ali Abdi (34e) côté OGC Nice

Un derby fait de montagnes russes.

Qui de l’AS Monaco ou de l’OGC Nice sort le plus déçu de ce derby ? Difficile à dire. À première vue, on pourrait penser que les Aiglons de Franck Haise vont avoir quelques regrets. Car c’est Sofiane Diop qui avait lancé cette affiche en enroulant du droit son ballon pour aller chercher le petit filet de Philipp Köhn (0-1, 29e). L’exclusion d’Ali Abdi pour un deuxième jaune, après avoir marché sur le pied de Mika Biereth, paraissait alors presque anecdotique au moment où Diop, sur penalty, donnait deux buts d’avance aux Aiglons (0-2, 42e). Mais voilà, à dix contre onze, l’ASM se rebiffe, et Ansu Fati réduit le score juste avant la pause à son tour sur penalty (1-2, 45e+5)… avant de remettre ça, toujours en tirant du même côté, au retour des vestiaires à la suite d’une faute de Moïse Bombito sur Folarin Balogun (2-2, 56e).

Résultat des courses : l’ASM laisse Strasbourg et l’OM prendre deux longueurs d’avance sur elle, tandis que l’OGC Nice reste englué dans le ventre mou.

