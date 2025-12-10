S’abonner au mag
Neymar retrouve Matheus, le « garçon de la petite danse »

Neymar retrouve Matheus, le « garçon de la petite danse »

Relégation ou cancer, des combats simples pour les Santistas.

Treize ans après une vidéo devenue culte pour les supporters de Santos, Neymar a retrouvé Matheus, aujourd’hui âgé de 19 ans.

En 2012, après un Santos-Ponte Preta où Edu Dracena, capitaine du club à l’époque, plante un doublé, le défenseur annonçait sur Facebook qu’il ferait gagner son brassard de capitaine. La mère de Matheus commente le post, raconte que son fils est obsédé par Santos, mais aussi atteint d’une leucémie. Le message remonte jusqu’au club, qui décide d’inviter l’enfant au centre d’entraînement. Là, Matheus demande à Neymar de faire une célébration spéciale s’il marque. Le joueur accepte. Quelques jours plus tard, il plante un but et tient parole. La scène tournera pendant des années.

« Tu m’as donné de la force »

Cette semaine, les deux se sont retrouvés dans les couloirs du CT Rei Pelé. Matheus, désormais guéri, remercie Neymar pour ce qu’il représente dans son histoire : « Tu m’as donné motivation et confiance pour continuer mon traitement. » Le sauveur de Santos lui offre un maillot dédicacé avant de pointer du doigt « le créateur d’une de mes danses ».

La vie est belle.

