Neymar ne jouera plus en 2025

Retour à la case départ.

À Santos, on espérait un miracle, mais Neymar s’est (encore) flingué le ménisque du genou gauche et ne rejouera plus en 2025. Le retour à la « maison » devait être un nouveau départ. Trois matchs d’affilée, une gêne face à Mirassol... et rideau. Pas forcément le scénario prévu pour ramener le Peixe hors de la zone rouge.

Mine de rien, il n’aura joué que 25 matchs pour 7 buts depuis son come-back en janvier 2025. Trop peu pour un mec censé sauver un club du naufrage, trop pour un genou en ficelles d’or. Le timing est malheureusement catastrophique. 17e et premier relégable à trois matchs du gong, Santos joue sa survie. Neymar va donc regarder la fin de saison avec une poche de glace et des cartes à la main.

Mondial 2026 : mort dans le film ?

Avant que le genou ne flanche, le sélectionneur national Carlo Ancelotti avait clairement ouvert la porte : « Neymar est sur la liste des joueurs qui peuvent être au Mondial. Il a six mois pour atteindre la liste finale. » De quoi motiver le numéro 10 à l’idée de rêver une dernière fois du graal.

Avec un ménisque touché, une saison terminée et 45 blessures depuis 2013-2014, le pari d’une remise en forme avant mars apparaît de plus en plus fou. Surtout quand on sait que le championnat Brasileirão se termine début décembre, il restera peu de temps pour récupérer, trouver le rythme et convaincre le staff. Et en l’état, si le génie ne se retape pas vite, c’est un ticket pour le Mondial qui risque de s’envoler.

Canto do cisne ?

