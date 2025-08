Neymar marque un doublé et fait du pied à Carlo Ancelotti

Le phénix.

Neymar enchaîne enfin. Auteur d’un doublé avec Santos, son premier depuis août 2022, ce lundi soir face à Juventude (3-1), l’ancien joueur du PSG était titulaire lors des cinq derniers matchs de Serie A brésilienne avec le brassard de capitaine. Ce dernier semble retrouver progressivement des sensations et la vie de footballeur de haut niveau, après deux ans de galère à Al-Hilal (Arabie saoudite), où il n’aura joué que 7 matchs.

GOOL DE NEYMAR! Neymar aproveita o rebote de chute de Barreal e abre o placar para o Santos contra o Juventude. pic.twitter.com/TbDMgPmzvW — ge (@geglobo) August 4, 2025

De retour avec le Brésil ?

Après la rencontre, Neymar a semblé soulagé devant la presse : « Je suis heureux d’avoir fait un bon match et de gagner à nouveau, c’est le plus important. » Sa forme du moment lui permet même de croire (ou de rêver) en un retour avec la Seleção, dont il n’a plus porté les couleurs depuis octobre 2023 : « Tout le monde connaît mon style. Je suis disponible (pour la sélection brésilienne, NDLR), je suis un athlète, je me sens toujours bien. Alors, c’est à eux de décider. »

À Don Carlo de trancher.

