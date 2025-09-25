Ronaldo et Cafu s’interrogent sur un retour de Neymar en sélection

Vers la fin du Pai ta on ?

Neymar doit-il faire son retour en sélection ? Une question que personne ne se serait posée il y a encore quelques années, tant sa présence était une évidence. Mais le Brésilien n’a pas joué le moindre match avec la Seleção depuis bientôt deux ans. De retour à Santos au Brésil depuis le début de l’année, Ney n’est toujours pas à 100%, condition fixée par son nouveau sélectionneur Carlo Ancelotti.

L’ancien Parisien compte tout de même un soutien de poids, en la personne de légende brésilienne, Ronaldo. Selon RMC Sport, R9 espère que Neymar soit « à 100% pour la Coupe du monde » car « le Brésil ne dispose pas de joueur comme lui », affirme-t-il dans une conférence à São Paulo. « « C’est une exagération de la part de cette minorité qui pense qu’il néglige sa récupération physique, a-t-il expliqué. Tous ceux qui ont joué au football comprennent parfaitement combien il est difficile de revenir après une blessure et de retrouver rythme et confiance. Il est dans les temps. »

Ronaldo diz que Neymar é peça-chave para o Brasil na Copa: "Não temos outro como ele" Durante evento em São Paulo, Fenômeno vê críticas ao jogador como exageradas e diz que Ancelotti já trouxe estabilidade à Seleção ➡️ https://t.co/BH9BavV8fv 📸 Ingrid Gonzaga pic.twitter.com/hGkLn2kI0c — ge (@geglobo) September 24, 2025

Les réserves Cafu

Soutenu par le double Ballon d’or, Neymar ne fait tout de même pas l’unanimité en son pays. Selon Antenados, l’ancien arrière droit Cafu a affirmé ce mercredi, qu’il ne faut pas tout faire reposer sur Neymar, en raison de sa condition physique fragile. « Placer tous nos espoirs aujourd’hui sur Neymar est difficile, assure t-il, car il ne peut pas jouer trois matchs d’affilée. » De fait, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção a déjà subi trois blessures depuis son retour sur ses terres.

Last dance en 2026 ? Première réponse lors de la prochaine liste d’Ancelotti, le 1er octobre prochain.

