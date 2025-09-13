À neuf mois du Mondial, Carlo Ancelotti fixe un ultimatum à Neymar

La balle est dans son camp.

Carlo Ancelotti n’attend que Neymar. Désormais sélectionneur du Brésil, l’ex-coach du Real Madrid n’est pas fermé à un retour du Ney dans la Seleção, à quelques conditions toutefois. Dans un entretien accordé ce samedi à L’Équipe, Don Carlo est très clair concernant le numéro dix de Santos. « Il pourra participer à la Coupe du monde s’il est bien physiquement. D’un point de vue technique, il n’y a pas à discuter. Son objectif doit être d’être prêt en juin. Peu importe qu’il soit ou pas dans la liste en octobre, en novembre ou en mars. »

Des mots qui doivent sans doute donner beaucoup de motivation à Neymar, d’abord pré-sélectionné pour le rassemblement de septembre avant d’être finalement écarté par le staff brésilien pour raisons physiques, malgré les contradictions de l’intéressé lui-même. Malgré ce nouveau rendez-vous manqué avec le Brésil, Neymar n’a pas de quoi décourager, bien au contraire au vu des mots de son sélectionneur.

« Une sélection doit regrouper les joueurs les plus talentueux. C’est évident, non? Mais un joueur de talent doit être bien physiquement, aussi. Il doit être à 100 %, pas à 80. Neymar est en train d’améliorer sa condition. C’est sans doute le joueur brésilien le plus talentueux. Il a eu un petit problème physique et a récupéré assez vite », a expliqué Ancelotti à nos confrères.

Bien manger, bien dormir… et on reverra surement le Ney avec le maillot jaune !

Le Brésil et l’Argentine terminent sur une défaite, la Bolivie en barrage