« Bien manger et bien dormir », le gros sous-entendu de Mbappé

« Kyk’s », la tour de contrôle.

Après la défaite de son équipe face au Bayern mardi soir en huitièmes de finale allers de la Ligue des champions (0-1), Kylian Mbappé a lâché cette petite phrase au micro de Canal + : « Il faut que chacun mange bien, dorme bien. » Une déclaration qui ferait probablement écho aux récentes soirées organisées par son coéquipier Neymar, dans sa résidence de Bougival.

Et pour cause, avant le match retour à Munich, le 8 mars prochain, les Parisiens ont un calendrier chargé en championnat avec les réceptions de Lille et Nantes, ainsi qu’un déplacement à Marseille entre les deux.

Comprendra qui voudra, donc.