S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Gr. E
  • Algérie-Burkina Faso (1-0)

« Les arbitres n*** le match » : Traoré n'est pas tendre avec les officiels de la CAN

UL
«<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Les arbitres n*** le match<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» : Traoré n'est pas tendre avec les officiels de la CAN

Les footballeurs, les arbitres et le verbe « niquer », une belle comédie de boulevard à voir en 2026.

Après la jolie phrase d’Ousmane Dembélé époque Barcelone, Bertrand Traoré a dépoussiéré ce verbe transitif du premier groupe pour s’en prendre à Daniel Laria, qui officiait lors de la courte défaite (1-0) de son équipe contre l’Algérie, ce dimanche. Riyad Mahrez a marqué l’unique but de la rencontre, sur penalty.

« L’arbitre ne va même pas checker la VAR. »

Le capitaine du Burkina Faso, qui s’était écroulé dans la surface algérienne en début de match, a poussé son coup de gueule auprès de Bein Sports : « C’est dommage… On perd 1-0 sur penalty. Je pense qu’il y a un penalty sur moi à la première action du match. L’arbitre ne va même pas checker la VAR. Comme par hasard, sur le penalty de l’Algérie, il reste sur le terrain et confirme. C’est dommage pour le football africain, pour la CAN. Les arbitres niquent le match. À la fin, l’arbitre me pousse… Voilà… C’est décevant… Il ne faut pas gâcher la compétition. »

Les Burkinabés s’en sont également pris à l’arbitre après le temps additionnel, fustigeant sa gestion des arrêts de jeu. Ils joueront leur qualification contre le Soudan, ce mercredi à 17 heures. 

C’est toujours quand on perd qu’on s’en prend aux arbitres.

Les tops et les flops d'Algérie-Burkina Faso

UL

À lire aussi
10
Revivez Algérie-Burkina Faso (1-0)
  • CAN 2025
  • Gr. E
  • Algérie-Burkina Faso (1-0)
Revivez Algérie-Burkina Faso (1-0)

Revivez Algérie-Burkina Faso (1-0)

Revivez Algérie-Burkina Faso (1-0)
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

11
Revivez Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)
Revivez Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)

Revivez Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)

Revivez Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)
10
Revivez Algérie-Burkina Faso (1-0)
Revivez Algérie-Burkina Faso (1-0)

Revivez Algérie-Burkina Faso (1-0)

Revivez Algérie-Burkina Faso (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!