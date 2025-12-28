Les footballeurs, les arbitres et le verbe « niquer », une belle comédie de boulevard à voir en 2026.

Après la jolie phrase d’Ousmane Dembélé époque Barcelone, Bertrand Traoré a dépoussiéré ce verbe transitif du premier groupe pour s’en prendre à Daniel Laria, qui officiait lors de la courte défaite (1-0) de son équipe contre l’Algérie, ce dimanche. Riyad Mahrez a marqué l’unique but de la rencontre, sur penalty.

« L’arbitre ne va même pas checker la VAR. »

Le capitaine du Burkina Faso, qui s’était écroulé dans la surface algérienne en début de match, a poussé son coup de gueule auprès de Bein Sports : « C’est dommage… On perd 1-0 sur penalty. Je pense qu’il y a un penalty sur moi à la première action du match. L’arbitre ne va même pas checker la VAR. Comme par hasard, sur le penalty de l’Algérie, il reste sur le terrain et confirme. C’est dommage pour le football africain, pour la CAN. Les arbitres niquent le match. À la fin, l’arbitre me pousse… Voilà… C’est décevant… Il ne faut pas gâcher la compétition. »

[🎞️VIDEO]🏆🌍 #CAN2025 😡 L'énorme coup de gueule de Bertrand Traoré sur l'arbitrage après Algérie - Burkina Faso ! 🗨️"Les arbitres n*****t le match..." #beINCAN2025 #ALGBFA https://t.co/dO7foCD3KV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 28, 2025

Les Burkinabés s’en sont également pris à l’arbitre après le temps additionnel, fustigeant sa gestion des arrêts de jeu. Ils joueront leur qualification contre le Soudan, ce mercredi à 17 heures.

C’est toujours quand on perd qu’on s’en prend aux arbitres.

Les tops et les flops d'Algérie-Burkina Faso