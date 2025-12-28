Dans le groupe de l'Algérie, le Soudan surprend la Guinée équatoriale

Guinée équatoriale 0-1 Soudan

But : Saúl Coco (CSC, 74e) pour les Crocodiles du Nil

Absence de surprises pendant cette CAN ? Que nenni !

Dans le groupe de l’Algérie et du Burkina Faso, qui s’affrontent ce dimanche (coup d’envoi à 18 heures 30), le Soudan scalpe la Guinée équatoriale. Au terme d’une partie bien plus animée en deuxième période qu’en première, la lumière est venue d’un cafouillage sur corner, et d’un ballon glissé dans ses propres filets par Saúl Coco. La Guinée équatoriale a pourtant dominé toute la partie, José Nabil Ondo, joueur de la réserve du FC Nantes, montrant notamment beaucoup de vivacité. Elle a poussé jusqu’au bout du temps additionnel, faisant monter son gardien Jesus Owono sur le dernier corner et demandant des fautes à chaque contact ou presque.

La Guinée équatoriale, surprise de la CAN 2024, qui avait notamment battu 4-0 la Côte d’Ivoire, est quasiment éliminée. Après leur défaite contre l’Algérie, les Faucons de Jediane s’offriront une finale contre le Burkina Faso, ce mercredi (à 17 heures 30).

L’Algérie peut se qualifier dès ce soir.