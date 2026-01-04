S’abonner au mag
Record pour Ibrahim Mbaye

Record pour Ibrahim Mbaye

Qu’Ibrahim Mbaye brille durant la Coupe d’Afrique des nations, c’était prévu.

En huitièmes de finale de la compétition, durant lesquelles le Sénégal s’est qualifié en quarts suite à sa victoire plutôt maîtrisé contre le Soudan, le joueur du Paris Saint-Germain s’est donc illustré en inscrivant le dernier but de la rencontre à la 77e minute. Suffisant pour établir un record, et s’approcher d’un autre.

Grâce à cette réalisation, le joueur de dix-sept ans (et 344 jours) est ainsi devenu le plus jeune buteur de l’histoire de sa nation dans le tournoi et le deuxième plus jeune buteur dans l’épreuve tout court depuis Shiva N’Zigou (dix-sept bougies et 91 jours quand il a marqué avec le Gabon contre l’Afrique du Sud, le 23 janvier 2000).

Un nouveau chiffre de jouvence contre le Mali ?

CAN : Pape Gueye envoie le Sénégal en quarts

