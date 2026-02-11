Tottenham privé d’un de ses Frenchies pour le reste de la saison

Que de pertes à Tottenham. Après avoir laissé des points face à Newcastle samedi dernier (1-2) et licencié Thomas Frank, voilà que les Spurs vont devoir composer sans leur jeune ailier Wilson Odobert. En effet, l’international espoir français est sorti à la 35e face aux Magpies à la suite d’une mauvaise chute. Retombé sur sa rotule, le natif de Meaux ne rejouera pas cette saison à cause d’une rupture du ligament antérieur du genou.

Un coup dur pour Tottenham et pour les Bleuets

Selon les informations de L’Équipe, Wilson Odobert devrait se faire opérer dans les prochains jours. Cette saison, l’attaquant est apparu à 33 reprises pour 3 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues sous le maillot de Tottenham. Cette blessure est un nouveau problème pour des Londoniens qui pointent à la 16e place de Premier League, avec une différence de buts à leur désavantage.

L’ancien Troyen manquera également les prochains rendez-vous de l’équipe de France espoirs qui se tiendront fin mars. Il s’agit de deux matchs de qualification pour l’Euro 2027 contre le Luxembourg et l’Islande.

Qu’il doit être difficile de supporter Tottenham en ce moment…

Le bilan catastrophique de Thomas Frank sur le banc de Tottenham