S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Tottenham

Tottenham privé d’un de ses Frenchies pour le reste de la saison

SW
Tottenham privé d’un de ses Frenchies pour le reste de la saison

Que de pertes à Tottenham. Après avoir laissé des points face à Newcastle samedi dernier (1-2) et licencié Thomas Frank, voilà que les Spurs vont devoir composer sans leur jeune ailier Wilson Odobert. En effet, l’international espoir français est sorti à la 35e face aux Magpies à la suite d’une mauvaise chute. Retombé sur sa rotule, le natif de Meaux ne rejouera pas cette saison à cause d’une rupture du ligament antérieur du genou.

Un coup dur pour Tottenham et pour les Bleuets

Selon les informations de L’Équipe, Wilson Odobert devrait se faire opérer dans les prochains jours. Cette saison, l’attaquant est apparu à 33 reprises pour 3 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues sous le maillot de Tottenham. Cette blessure est un nouveau problème pour des Londoniens qui pointent à la 16e place de Premier League, avec une différence de buts à leur désavantage.

L’ancien Troyen manquera également les prochains rendez-vous de l’équipe de France espoirs qui se tiendront fin mars. Il s’agit de deux matchs de qualification pour l’Euro 2027 contre le Luxembourg et l’Islande.

Qu’il doit être difficile de supporter Tottenham en ce moment…

Le bilan catastrophique de Thomas Frank sur le banc de Tottenham

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!