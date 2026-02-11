S’abonner au mag
  • Coupe d’Italie
  • Quarts
  • Bologne-Lazio (1-1, 1 T.A.B 4)

Monstre de sang-froid aux tirs au but, la Lazio plonge Bologne dans la crise

EL
Monstre de sang-froid aux tirs au but, la Lazio plonge Bologne dans la crise

  Bologne 1-1 (1 T.A.B 4) Lazio

But : Castro (30e) pour Bologne // Noslin (48e) pour la Lazio

Tirs au but réussis : Dallinga pour Bologne // Tavares, Dia, Marušić, Taylor pour la Lazio

Tirs au but manqués : Ferguson, Orsolini pour Bologne

Le dernier quart de finale de cette édition de Coupe d’Italie a eu le mérite de ménager le suspense jusqu’au bout. Finalement, la Lazio a battu Bologne aux tirs au but et affrontera l’Atalanta dans le dernier carré. Les troupes de Vincenzo Italiano étaient parvenues à passer en tête à la pause de manière assez logique grâce à une tête rageuse de Santi Castro sur corner (1-0, 30e).

Dès le retour des vestiaires, Fisayo Dele-Bashiru, Romain le plus en vue de la soirée, a tiré la sonnette d’alarme en adressant un centre parfait pour que Tijjani Noslin puisse égaliser sans opposition (1-1, 48e). Malgré un deuxième acte plus sympathique, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager avant la fatale séance de tirs au but. Durant celle-ci, le club de la capitale, spécialiste de la compétition, a été un monstre de sang-froid. Loin derrière sa ligne, le malin Ivan Provedel a fait trembler les genoux adverses et a pu célébrer cette qualification. Bologne, de son côté, s’enfonce dans la crise et n’aura plus grand-chose à se mettre sous la dent durant les prochaines semaines.

Bologne étrille la Lazio, la Roma se replace en battant Cagliari

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Logo de l'équipe Bologna
Foto Massimo Paolone/LaPresse 24 Settembre 2023 - Bologna, Italia - sport, calcio - Bologna vs Napoli - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2023/2024 - Stadio Renato Dall’Ara. Nella foto: Thiago Motta (Bologna F.C.) osserva September 24, 2023 Bologna, Italy - sport, calcio - Bologna vs Napoli - Italian Serie A Football Championship 2023/2024 - Renato Dall’Ara Stadium. In the pic: Thiago Motta (Bologna F.C.) looks on - Photo by Icon sport
Foto Massimo Paolone/LaPresse 24 Settembre 2023 - Bologna, Italia - sport, calcio - Bologna vs Napoli - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2023/2024 - Stadio Renato Dall’Ara. Nella foto: Thiago Motta (Bologna F.C.) osserva September 24, 2023 Bologna, Italy - sport, calcio - Bologna vs Napoli - Italian Serie A Football Championship 2023/2024 - Renato Dall’Ara Stadium. In the pic: Thiago Motta (Bologna F.C.) looks on - Photo by Icon sport
  • Paris sportifs
Pronostic Bologne Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Pronostic Bologne Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Pronostic Bologne Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Serie A
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!