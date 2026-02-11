Monstre de sang-froid aux tirs au but, la Lazio plonge Bologne dans la crise

Bologne 1-1 (1 T.A.B 4) Lazio

But : Castro (30e) pour Bologne // Noslin (48e) pour la Lazio

Tirs au but réussis : Dallinga pour Bologne // Tavares, Dia, Marušić, Taylor pour la Lazio

Tirs au but manqués : Ferguson, Orsolini pour Bologne

Le dernier quart de finale de cette édition de Coupe d’Italie a eu le mérite de ménager le suspense jusqu’au bout. Finalement, la Lazio a battu Bologne aux tirs au but et affrontera l’Atalanta dans le dernier carré. Les troupes de Vincenzo Italiano étaient parvenues à passer en tête à la pause de manière assez logique grâce à une tête rageuse de Santi Castro sur corner (1-0, 30e).

Dès le retour des vestiaires, Fisayo Dele-Bashiru, Romain le plus en vue de la soirée, a tiré la sonnette d’alarme en adressant un centre parfait pour que Tijjani Noslin puisse égaliser sans opposition (1-1, 48e). Malgré un deuxième acte plus sympathique, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager avant la fatale séance de tirs au but. Durant celle-ci, le club de la capitale, spécialiste de la compétition, a été un monstre de sang-froid. Loin derrière sa ligne, le malin Ivan Provedel a fait trembler les genoux adverses et a pu célébrer cette qualification. Bologne, de son côté, s’enfonce dans la crise et n’aura plus grand-chose à se mettre sous la dent durant les prochaines semaines.

