Pronostic Bologne Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Bologne solide face à la Lazio

La 11e journée de Serie A débute vendredi avec une affiche très intéressante entre Bologne et la Lazio Rome. En effet, ces deux formations sont engagées dans la course aux places européennes. Les Rossoblu sont actuellement en 8e position avec 15 points pris, soit 1 de moins que leur adversaire du soir et 4 de retard sur le Top 4. Pour lancer cette saison de championnat, Bologne s’était fait surprendre par le Milan AC lors de la 1re journée (0-2). Depuis cette défaite, les Rossoblu sont invaincus en Serie A avec de nombreux matchs nuls (6). Seul l’Udinese a signé plus de matchs de parité que Bologne. La bande à Thiago Motta a signé 5 matchs nuls lors des 7 dernières journées de championnat. Après avoir battu Frosinone à domicile (2-1), Bologne a tenu en échec Sassulo en Emilie-Romagne le week-end dernier (1-1). En milieu de semaine, Bologne a remporté, dans son stade, son match de Coupe d’Italie face à l’Hellas Vérone (2-1). Dans cette équipe, on retrouve des excellents éléments comme Zirkzee, Saelemaekers, Freuler, ou Orsolini.

En face, la Lazio sort d’un exercice excellent avec une 2e place derrière le Napoli. Mal rentré dans son championnat, le club romain s’est repris lors des dernières semaines en remportant leurs 3 dernières rencontres de Serie A disputées face à l’Atalanta, Sassuolo et la Fiorentina. Contre la Viola, les Laziale ont fait la différence en toute fin de rencontre par Immobile, buteur à la 95e minute sur penalty. Cette bonne dynamique a permis à la Lazio de remonter à la 7e place du classement. Depuis le début de saison, les résultats des Laziale en déplacement sont irréguliers avec des succès obtenus au Napoli et à Sassuolo, pour des revers contre Lecce, le Milan AC ou la Juventus. Ou encore en C1, lors de son dernier match disputé en déplacement à Rotterdam (défaite 3-1 face au Feyenoord). Invaincu depuis la 1re journée, Bologne semble en mesure d’accrocher au moins un nul face à la Lazio.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

La Lazio s'en sort bien à Bologne