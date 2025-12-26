La Zambie et les Comores signent un triste nul

Zambie 0-0 Comores

Ah, le match a commencé ?!

En quête d’un premier succès dans cette CAN, la Zambie et les Comores n’ont pas régalé en signant un triste match nul ce vendredi au stade Mohammed V de Casablanca (0-0). Le ton a été donné dès le premier acte. Malgré un but refusé à la 22ᵉ minute pour les Coelacanthes et quelques tentatives de loin de Myziane Maolida et Youssouf M’changama, les 45 premières minutes n’ont pas offert beaucoup de spectacle avec un seul pauvre tir cadré et quinze fautes au total.

Au bout de l’ennui

Pétrifiées par l’enjeu, les deux formations, respectivement dernière et avant-dernière du groupe A, ont eu de grosses difficultés à se créer des situations. La lumière a failli s’allumer à la 66ᵉ minute : Rafiki Saïd, lancé dans la surface, trouve la tête de Maolida en pivot mais personne pour reprendre au deuxième poteau. Mis à part ce frisson, pas grand-chose à se mettre sous la dent.

En fin de match, M’changama délivre un amour de centre à Faiz Selemani mais ce dernier n’arrive pas à cadrer sa tentative avant que le portier Yannik Pandor ne lâche sa meilleure claquette sur un centre tir vicieux. Suite à ce premier 0-0 du tournoi et avant Maroc-Mali, la Zambie pointe à la seconde place du groupe tandis que les Comores, battues par le Maroc dans le match inaugural, restent bonnes dernières avec un seul point.

Au moins, personne ne prend la porte.

