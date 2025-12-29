Le Mali passe en huitièmes par la petite porte

Comores 0-0 Mali

Une phase de poules bien nulle.

Trois matchs nuls ont suffi au Mali pour prendre la deuxième place du groupe A et accompagner le Maroc en huitièmes de finale. Cependant, cette dernière joute face aux Comores avait quelque chose de plus nul encore. 70% de possession, 13 occasions, seulement deux cadrées et évidemment, aucun but. Même pas un éclair de génie venu de Lassine Sinayoko.

Les Aigles se sont fait pigeonner par leur manque de réussite et avec l’expulsion d’Amadou Haidara en toute fin de rencontre pour une semelle à l’entrée de la surface, le huitième contre – au choix – la Tunisie, la Tanzanie ou l’Ouganda ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices.

En face, les Comores ne se sont jamais montrées dangereuses et quittent la CAN avec une troisième place insuffisante pour un repêchage et le goût amer de ce tout petit point manquant pour continuer l’aventure.

