S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Gr. A
  • Comores-Mali (0-0)

Le Mali passe en huitièmes par la petite porte

JD
Le Mali passe en huitièmes par la petite porte

Comores 0-0 Mali

Une phase de poules bien nulle.

Trois matchs nuls ont suffi au Mali pour prendre la deuxième place du groupe A et accompagner le Maroc en huitièmes de finale. Cependant, cette dernière joute face aux Comores avait quelque chose de plus nul encore. 70% de possession, 13 occasions, seulement deux cadrées et évidemment, aucun but. Même pas un éclair de génie venu de Lassine Sinayoko.

Les Aigles se sont fait pigeonner par leur manque de réussite et avec l’expulsion d’Amadou Haidara en toute fin de rencontre pour une semelle à l’entrée de la surface, le huitième contre – au choix – la Tunisie, la Tanzanie ou l’Ouganda ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices.

En face, les Comores ne se sont jamais montrées dangereuses et quittent la CAN avec une troisième place insuffisante pour un repêchage et le goût amer de ce tout petit point manquant pour continuer l’aventure.

Frustré par le Mali, le Maroc ne valide pas encore son ticket pour les 8es de finale

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
129
24

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!