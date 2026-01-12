S’abonner au mag
Un marabout malien arrêté après avoir escroqué plus de 30 000 euros

Mathias Pogba n’y aurait pas pensé. Si le Mali, éliminé en quarts de finale de la CAN par le Sénégal (0-1), n’a pas pu déjouer la hiérarchie, les coéquipiers de Lassine Sinayoko ont rapporté gros à un certain Sinayoko Karamoko. Arrêté ce lundi à Paris, cet homme n’est autre que le marabout qui a, selon Jeune Afrique, promis « de ramener la Coupe 2025 à Bamako ». La somme amassée par le féticheur pendant cette CAN s’élèverait à plus de 100 millions de FCFA, représentant plus de 30 000 euros comme le rapporte Le Parisien.

L’homme le plus recherché du Mali

Comme le rapporte Al Wihda, le féticheur aurait quitté Bamako dès le coup de sifflet final, ou peu avant. Il s’agirait d’une « exfiltration organisée » pour fuir les représailles. Selon les propos d’un créateur de contenus relayé par Le Parisien, Karamoko serait « un activiste politique [qui] s’est proclamé marabout du jour au lendemain et a fait fortune .

En rejoignant la France, Sinayoko Karamoko a laissé derrière lui un Mali en pleine tourmente. Toujours selon Al Wihda, plusieurs groupes de jeunes Maliens se seraient organisés pour surveiller son domicile, attendant « son retour ou des explications  ». Le média tchadien explique aussi que des patrouilles de police sécurisent ses propriétés pour « éviter les lynchages ou les pillages de son domicile ».

C’est ça, le prix à payer de l’entourloupe.

La boulette qui qualifie le Sénégal

