Nouveau record pour Claude Puel

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures. Alors qu’il s’apprête à diriger son 658e match de Ligue 1 ce dimanche soir, Claude Puel va devenir le troisième entraîneur le plus capé du championnat hexagonal en rejoignant Albert Batteux.

658 matchs avec cinq clubs différents

Sa carrière d’entraîneur l’a mené dans tous les coins de France, en passant par Monaco où il a évolué 17 ans comme joueur professionnel, Lille, l’OL ou encore Saint-Étienne, et c’est bien avec Nice que le Castrais va entrer un peu plus dans la légende du football tricolore. De retour avec les Aiglons qu’il a coachés entre 2019 et 2021, Puel continue de tenter de redresser la barre, et Nice est actuellement 14e de Ligue 1.

Il devra cependant encore cravacher pour rejoindre les 798 rencontres supervisées par Kader Firoud, resté dans la légende du Nîmes Olympique, ou des 894 matchs de Guy Roux, dont 890 seulement avec Auxerre, pour les quatre autres il faut regarder du côté de Lens.

Ne restera plus qu’à gagner pour les Niçois pour que la fête soit complète.

En direct : Lyon - Nice (0-0)