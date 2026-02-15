S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Monaco-PSG

L'arbitre de Monaco-PSG est connu

TB
L'arbitre de Monaco-PSG est connu
Partager
134

Une bonne nouvelle… pour les deux équipes ? L’UEFA a communiqué ce dimanche sur l’arbitre qui officiera mardi soir, lors du barrage aller de Ligue des champions entre Monaco et le PSG. Il s’agit de l’Espagnol Jesús Gil Manzano, visage bien connu des habitués de ces soirées européennes. Il sera secondé par son compatriote Carlos del Cerro Grande à la vidéo.

L’homme en noir a déjà dirigé un match de chacun des deux clubs cette saison, avec à chaque fois une issue plutôt positive. C’était à Leverkusen pour le PSG, qui s’était imposé sur un score fleuve (2-7), avec une expulsion de part et d’autre à la clé. L’Espagnol était également au sifflet lors du match nul obtenu dans ce même stade Louis II par l’ASM face à Manchester City (2-2), en début de compétition. Si cette soirée constituait une première commune entre l’Espagnol et les Monégasques en C1, les Parisiens eux le croiseront pour la sixième fois en cinq ans (pour une seule défaite).

Alors, UEFA mafia ?

Faut-il mettre fin aux confrontations nationales en barrages de Coupe d’Europe ?

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Lens va-t-il être champion de France 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
123
38

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!