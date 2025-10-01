Monaco s'accroche à Manchester City

Décimés, en panne de confiance et derrière à deux reprises après des buts d'Erling Haaland, Monaco a réussi à faire ce que personne n'imaginait ce mercredi soir : ne pas rentrer bredouille face à Manchester City, avec un nul arraché à l'aube du temps additionnel (2-2). Cette équipe respire encore.

Monaco 2-2 Manchester City

Buts : Teze (18e) et Dier (90e SP) pour l’ASM // Haaland (15e, 44e) pour les Citizens

Cinq minutes, cela peut être à la fois long et précieux. C’est à peu près le temps qui s’est écoulé, ce mercredi soir en fin de match, quand l’arbitre a finalement décidé de désigner le point de penalty et d’offrir une balle d’égalisation que Monaco a saisie face à Manchester City (2-2). Ils ne seraient pas nombreux à avoir misé là-dessus, deux heures plus tôt comme en ce début de semaine, mais les gars du Rocher ont montré qu’il n’était pas obligatoire de se tourner vers le passé et 2017 pour vibrer à Louis-II. Ce n’est pas la grande ASM, c’est une équipe en convalescence et, pourtant, c’est un point inespéré deux semaines après la claque de Bruges et quatre jours après une autre gifle à Lorient en championnat.

Le cadeau surprise de Teze

Imaginez un peu le casse-tête, chez Adi Hütter et les supporters monégasques, au moment de se dire qu’il allait falloir rivaliser à Manchester City et son très large effectif avec un duo Jordan Teze-Mamadou Coulibaly au milieu et une charnière Eric Dier-Mohamed Salisu qui n’a pas franchement convaincue. Avec du beau monde en tribunes (Paul Pogba, Aleksandr Golovin et le reste de l’infirmerie) et la première titularisation d’Ansu Fati depuis le 3 mai – avec le Barça à l’époque -, les locaux ont annoncé la couleur et proposé un scénario aux Citizens : vous attaquez et on vous attend en bloc. Pourquoi pas, mais il ne fallait pas sous-estimer Joško Gvardiol et son col relevé comme un adolescent qui va pour la première fois en boîte dans les années 2010. Le Croate a réglé son pied pour régaler Erling Haaland, qui s’est faufilé derrière la défense monégasque pour claquer un joli lob au-dessus de Philipp Kohn (0-1, 15e).

Les visiteurs ont peut-être pensé que c’était bouclé mais, là aussi, il ne faut pas mépriser le foot et ce qu’il peut proposer. Par exemple, une équipe qui marque avec un tir en 45 minutes (et 0,03 de xG pour les amateurs de stats). Après avoir vu Maghnes Akliouche et Folarin Balogun réagir dans la foulée, Teze a surpris son monde en déclenchant une frappe monstrueuse du droit pour trouver la lucarne de Gianluigi Donnarumma (1-1, 18e), de retour sur le lieu de la balafre. Le bonheur ne peut pas durer très longtemps avec cette AS Monaco, qui a vu le pauvre Vanderson quitter ses potes en larmes à cause d’une blessure, une de plus (20e), alors que Manchester City a repris sa marche en avant en multipliant les tentatives, de Tijjani Reijnders à Nico O’Reilly, en passant par ce sacré Phil Foden qui a fracassé la barre (33e).

Dier et aujourd’hui

Il ne peut y avoir qu’un buteur chez les Mancuniens. Deux minutes après avoir topé son tir en sautant sur un ballon repoussé par Kohn (42e), Haaland s’est élevé dans les airs pour toucher la gonfle pour la 7e fois de la rencontre et remettre City devant d’un coup de tête placé (1-2, 44e). Allez arrêter le grand blond et cette équipe de Manchester City (11 pions en 8 matchs cette saison), pas toujours impressionnante, mais évidemment supérieure à un Monaco qui aurait bien eu besoin de toutes ses forces pour rivaliser. Ou pas, en fait : les amateurs de diagonale auraient pu se faire distancer en seconde période, mais ils ont également davantage existé offensivement, Balogun manquant une offrande de Teze au second poteau (54e) et Akliouche testant la main ferme de Donnarumma (59e).

Tout s’est agité à l’approche du dernier quart d’heure, le moment choisi par Manchester City pour tenter de plier l’affaire. Sauf que Köhn pouvait compter sur sa barre ce soir – Reijnders s’est chargé de la faire trembler une deuxième fois (73e) – et sur lui-même pour enlever le triplé à Haaland (74e). Puis il y a donc eu ces dernières minutes et un pied trop haut de Nico Gonzalez devant la tronche de Dier, checké à la VAR au milieu du chaos et de la bagarre (une expulsion de chaque côté chez les staffs), ce qui n’a pas vraiment déconcentré le défenseur anglais qui n’a pas eu froid aux yeux en s’occupant de transformer le péno (2-2, 90e). Un miracle et un sourire, enfin.

Monaco (3-4-3) : Köhn – Kehrer, Dier, Salisu (Ilenikhena, 82e) – Vanderson (Ouattara, 22e), Teze, Coulibaly (Cabral, 82e), Diatta – Akliouche, Balogun (Biereth, 81e), Fati (Idumbo, 64e). Entraîneur : Adi Hütter.

Manchester City (4-1-4-1) : Donnarumma – Stones (Nunes, 73e), Dias, Gvardiol, O’Reilly – Rodri (N. Gonzalez, 61e) – Silva, Foden, Reijnders, Doku (Savinho, 61e) – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

