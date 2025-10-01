- C1
- J2
- Monaco-Manchester City
En direct : Monaco-Manchester City (0-0)
Par François Goyet
0
Salut la compagnie ! Et bienvenue sur sofoot.com pour suivre ensemble le live de ce Monaco-Manchester City ! Les Monégasques seront-ils capables de faire tomber les Citizens de Guardiola comme en 2017 ? Ça s'annonce compliqué, mais on y croit ! Début du match à 21h pétantes les zamis !!
Monaco
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Manchester City
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
PK Philipp Köhn VA Vanderson ED Eric Dier MS Mohammed Salisu CH Caio Henrique KD Krépin Diatta JT Jordan Teze TM Takumi Minamino AF Ansu Fati FB Folarin Balogun MB Mika Biereth
Par François Goyet