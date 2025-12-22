Takumi Minamino gravement blessé au genou

C’était pas dans sa wishlist.

Ce dimanche, l’AS Monaco s’est qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe de France après son court succès 2-1 sur la pelouse d’Auxerre. Cependant, l’heure n’était pas à la fête en fin de rencontre. À la suite d’un contact avec Fredrik Oppegärd, Takumi Minamino s’est effondré, avant d’être évacué sur civière. En pleurs, le milieu japonais a quitté ses coéquipiers dès la demi-heure de jeu. Si son entraîneur Sébastien Pocognoli ne s’est pas montré très optimiste dimanche soir sur l’état de son joueur, les résultats médicaux de ce lundi confirment les dires du Belge.

Une infirmerie toujours garnie

L’ASM vient de confirmer que Minamino est gravement blessé au genou. « Lors du 32e de finale de Coupe de France disputé à Auxerre, notre milieu de terrain Takumi Minamino a été touché au genou gauche. Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur », indique le club de la Principauté sur ses réseaux sociaux. Cette blessure le tiendra évidemment éloigné des terrains, au minimum jusqu’à la fin de la saison, et est également synonyme d’indisponibilité en sélection à l’occasion de la Coupe du monde cet été sur le continent nord-américain.

Lors du 32e de finale de Coupe de France disputé à Auxerre, notre milieu de terrain Takumi Minamino a été touché au genou gauche. Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur. Takumi pourra compter tout au long de son rétablissement sur le soutien de… pic.twitter.com/khinJoeXxP — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 22, 2025

Le Père Noël est vraiment une ordure.

Monaco évite le piège à Auxerre