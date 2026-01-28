Le contre-son-camp totalement fou d’un gardien au Qatar

Attention, les images qui suivent sont choquantes. Lors d’une rencontre de Coupe du Qatar entre Al-Shahaniya et Al-Shamal ce mardi (0-1), le gardien des visiteurs Oumar Barry a été l’auteur d’une bourde folle. Sur un coup franc lointain, le portier d’Al-Shamal a d’abord repoussé difficilement le ballon dans les airs, avant que ce dernier ne retombe sur la barre. Surpris par ce rebond, Barry essaye ensuite de boxer le ballon hors des cages, en vain, puisque c’est le poteau qu’il trouve et vu qu’un malheur n’arrive jamais seul, cela se termine en un contre-son-camp.

هدف صاروخي من يوسف رئيسي لاعب الشحانية وخطأ فادح من عمر باري 🤯🤯 في اخر دقيقه ونص اخ ياعمر باري العمر له احكام 😔#كأس_QSL pic.twitter.com/6HivuGfBwd — Bo7md - بوحمد ‏ (@bo7md6_) January 27, 2026

Titulaire pour la première fois depuis février 2025

Son erreur dans le temps additionnel de la seconde période coûte cher aux siens, puisque son équipe est éliminée en 8es de finale de la Coupe du Qatar. Pour ne rien arranger, Oumar Barry, habituel remplaçant, n’avait plus joué dans la peau de titulaire depuis février 2025. On pense fort à lui.

