Haïti ou les Bleus : le dilemme d’Odsonne Édouard

Très prometteur au centre de formation du PSG, puis exilé en Écosse après sa très grosse bêtise à Toulouse, Odsonne Édouard (28 ans) est en train de complètement relancer sa carrière avec le RC Lens. De là à vraiment voir arriver une convocation en équipe de France, son choix prioritaire, alors que Haïti, qualifié pour la Coupe du monde, aimerait l’attirer ?

À croire qu’il fallait écouter Florian Thauvin. Nous sommes en octobre dernier et, devant les médias, en conférence de presse, le champion du monde 2018 lâche, au sujet d’Odsonne Édouard, son partenaire dans les Hauts-de-France : « Croyez-moi, vous n’avez encore rien vu d’Odsonne. C’est un attaquant extraordinaire. Je suis très fier et heureux qu’il soit avec nous. Attachez vos ceintures. » Odsonne Édouard est alors à zéro but en Ligue 1 après ses trois premières sorties avec le maillot lensois, lui qui a signé chez les Sang & Or dans les dernières heures du mercato d’été (transfert d’un peu moins de quatre millions d’euros). Le week-end suivant le point presse de Thauvin, Édouard ouvre la marque à l’Abbé-Deschamps, face à l’AJ Auxerre, et participe activement au succès des siens (2-1).

Quatre mois plus tard, le joueur formé au Paris Saint-Germain a disputé 21 matchs de Ligue 1. Bilan : 9 buts, 3 passes décisives. Sans oublier une réalisation en Coupe de France, à Sochaux. Il est assez loin de Mason Greenwood et de ses 15 pions en tête du classement des buteurs, mais l’essentiel est ailleurs : oui, Odsonne Édouard réalise sa meilleure saison à ce niveau, si on excepte ses performances remarquables en D1 écossaise avec le Celtic (87 buts, 37 passes décisives en 179 matchs). « C’est cool, ça montre que, dans une carrière, il peut y avoir des hauts et des bas, et qu’il ne faut jamais lâcher, ni baisser les bras, applaudit Christopher Jullien, ancien coéquipier d’Édouard à Toulouse et au Celtic. Souvent, les gens disent que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs. Mais, là, elle l’est vraiment. Il est dans un effectif qui roule à 2000%, je suis content de fou pour lui. »

« Au Celtic, c’est toujours une légende »

On ne vous refera pas tout le parcours détaillé d’Odsonne Édouard, 28 ans, titi parisien, qui est l’un des très nombreux grands talents de la formation du PSG à n’avoir jamais eu sa chance avec l’équipe première. Parti à Toulouse en prêt (2016-2017), avec l’affaire du pistolet à billes connue de tous et un départ précipité en Écosse où il a grandi, loin de la France. Auteur de sept buts en Premier League en 2023-2024 avec Crystal Palace, Édouard avait vécu une saison galère derrière, avec Leicester, où il était prêté (26 minutes jouées en championnat en tout !). « C’est clair, ça a été très compliqué, constate Pape-Alioune Ndiaye, très proche d’Édouard depuis leurs 14 piges. Le fait d’être hors groupe sans aucune explication a été dur. Mais je lui tire mon chapeau, car il a su faire preuve de résilience et de patience, tout en travaillant. Aujourd’hui, le résultat est incroyable. »

Oui, j’ai ce côté revanchard de montrer au public français le joueur que je suis devenu. J’avais ce plan en tête. Odsonne Édouard

« Toulouse, on sait tous pourquoi ça s’était terminé, mais déjà là-bas, tu voyais ses qualités, enchaîne Christopher Jullien. Il avait une finition incroyable et était très à l’aise techniquement. Tu remarquais qu’il était en apprentissage. Mais il était jeune, dans un effectif qui jouait le maintien. Il n’a pas eu assez sa chance je trouve. » Quand il a retrouvé son coéquipier en Écosse, Jullien a vite vu une évolution : « Un garçon totalement différent dans sa maturité dans le jeu, dans les prises de risque, prolonge-t-il. Il avait conscience qu’il avait une équipe derrière lui, qui le supportait à fond. Au Celtic, c’est toujours une légende. » Pape-Alioune Ndiaye en a d’ailleurs encore des frissons : « Lors de la saison où j’étais blessé et sans club (2018-2019, NDLR), Odsonne m’avait invité à Glasgow alors qu’il était dans une forme incroyable au Celtic. Il m’avait fait vivre ça de l’intérieur, c’était juste incroyable. Je n’oublierai jamais. »

En novembre dernier, comme soulagé, Édouard avouait : « Je joue, désormais, c’est la différence. Mon rôle, c’est de marquer des buts, et c’est ce que je fais de bien. Ça faisait un moment que ce n’était plus le cas. » Prolongeant sur son évolution personnelle en se retournant sur son parcours : « Lens, c’est un nouveau cycle de ma carrière. Je suis parti très jeune à l’étranger, j’ai accumulé plein de matchs, et j’ai grandi en tant que footballeur, en tant qu’homme. Je suis devenu plus mature dans mon jeu et ça m’a aidé à être le joueur que je suis aujourd’hui. Je savais qu’au bout d’un moment dans ma carrière, j’allais revenir en France et c’était le bon moment. »

Sans cacher son envie de prouver à son pays : « À Toulouse, je n’étais pas spécialement prêt physiquement et mentalement à jouer en Ligue 1. Oui, j’ai ce côté revanchard de montrer au public français le joueur que je suis devenu. J’avais ce plan en tête. » Pape-Alioune Ndiaye prolonge : « Il mérite plus de reconnaissance, mais, après tout, je pense que toute la France sait qui est Odsonne Édouard. On parle du recordman de buts en équipe de France Espoirs ! »

France ou Haïti : il se disait en réflexion dernièrement

Un plan pour se prouver à lui-même et aux autres : oui. Pour relancer sa carrière à ce niveau : oui. Mais n’y avait-il pas une autre envie secrète : celle de montrer à l’équipe de France qu’il pouvait candidater ? Car Odsonne Édouard, sans le montrer de façon grossière tel un arrogant, a toujours su qu’il avait les capacités pour le niveau affiché actuellement. Christopher Jullien : « Il y a pas mal de personnes qui trouvent ça prétentieux, mais depuis que je l’ai connu, il avait gardé ce tempérament d’être confiant en ses qualités. Je ne le voyais jamais stressé, être en panique. Il a toujours eu cette agilité technique et mentale. Au haut niveau, c’est important de garder son calme, sa sérénité dans des situations où ça ne marche pas trop. Et quand il a sa chance, il le montre à tout le monde. »

Il est en attente d’une liste pour la Coupe du monde, et Haïti ne peut être qu’une solution de recours, a priori, pour le moment, le concernant. Moi, il faut que j’ai des garçons focus à 150%. Sébastien Migné, sélectionneur de Haïti

Pape-Alioune Ndiaye abonde : « Cette saison, je le sens très épanoui et hyper impliqué dans le projet lensois. Avec de nouveau un rôle majeur dans lequel on le voit prendre beaucoup de plaisir à enchaîner. Je suis très heureux de le voir comme ça. Mais je suis pas du tout impressionné. Il a beaucoup travaillé pour ça et je sais qu’il peut aller encore beaucoup plus loin. » Sans jamais renier son fonctionnement et sa personnalité. « En dehors du terrain, je le définis comme quelqu’un de simple, qui avance avec son cercle d’amis qu’il a depuis l’âge de 5 ans. C’est quelqu’un qui aime rire, passer de bons moments, avec un caractère très réfléchi. Sa plus grande force est sa sérénité, c’est quelqu’un de très calme avec un énorme sang-froid. »

L’intéressé ne cachait pas cette confiance quand on l’interrogeait en conférence de presse. Mais lors des deux fois où il s’est présenté face aux médias, cette saison, avec le Racing Club de Lens, sa réponse la plus courte a concerné son choix, ou non, de dire oui à… Haïti. Qualifiés pour la première fois de leur histoire pour la Coupe du monde 2026, les Grenadiers courtisent Odsonne Édouard, dont les parents sont originaires d’Haïti. Réponse du joueur en février : « Je suis toujours en réflexion. » Même si, en octobre, il avait été assez clair sur ses intentions concernant l’équipe de France : « Si je n’ai pas été appelé en A, c’est que je n’en ai pas fait assez. Je ne ferme pas de porte à Haïti, mais j’ai fait toutes mes classes en équipe de France. Donc ce serait la suite logique. J’ai toujours espoir, j’espère qu’un jour ça arrivera. »

Haïti ne perd pas espoir

Une position que suit attentivement Sébastien Migné, le sélectionneur d’Haïti. « C’est un garçon évidemment intéressant, reconnaît-il auprès de So Foot. Techniquement parlant, il est un attaquant de haut niveau. Il est un des meilleurs avants-centres de notre championnat. Et tout technicien aimerait bien bosser avec lui. Il apporterait une plus-value. » Mais sans jamais vouloir forcer quoi que ce soit, l’entraîneur français se réfère aux différentes sorties médiatiques d’Odsonne Édouard. « Il a encore, visiblement, des vues sur l’équipe de France. À partir de là, le débat est clos, tranche Migné. Il est en attente d’une liste pour la Coupe du monde, et Haïti ne peut être qu’une solution de recours, a priori, pour le moment, le concernant. Moi, il faut que j’ai des garçons focus à 150%. »

Souhaitant s’appuyer sur le noyau qui a emmené Haïti jusqu’au Mondial, Sébastien Migné, avec 26 joueurs possibles sur la liste, sait que cela laisse des ouvertures à de nouveaux éléments : « Mais à partir du moment où le joueur n’est pas convaincu à 200% du projet, il vaut mieux passer à autre chose, ou attendre. » Que fera Odsonne Édouard ? À moins d’une incroyable série offensive, couronné d’un titre de champion de France avec les ouailles de Pierre Sage, on ne voit pas comment Didier Deschamps serait capable de prononcer son nom au 20 heures de TF1 en mai pour l’annonce de la liste des joueurs qu’il emmènera pour sa dernière compétition avec les Bleus. À Odsonne de nous faire mentir.

