  • Irak

Malgré la guerre au Moyen-Orient, le championnat irakien continue

MBC
Malgré la guerre au Moyen-Orient, le championnat irakien continue

Aash Al IrakLa guerre au Moyen-Orient continue, mais le football survit. Alors que le championnat libanais a été suspendu dès les premiers jours du conflit, le ballon rond continue de rythmer les soirées en Irak. Pourtant, le pays des deux fleuves, frontalier avec l’Iran, est régulièrement victime d’attaque de drones lancés par la République Islamique et ses proxys. Ce jeudi, ces frappes ont notamment tué un soldat français dans la région d’Erbil.

Le club de l’armée de l’air joue toujours

Cette situation sécuritaire n’empêche pas la capitale du Kurdistan Irakien d’accueillir un match de l’équipe locale contre Al Minaa ce vendredi soir. D’autres rencontres sont prévues aux quatre coins de l’Irak en ce jour saint : Al Naft recevra Al Najaf à Bagdad, Diala affrontera le club historiquement lié à l’armée de l’air et leader du championnat Al-Qowa Al-Jawiya alors qu’Al Zawraa tentera de se dépatouiller de Naft Missan.

Pendant ce temps-là, la sélection irakienne attend de savoir si son barrage à la Coupe du monde sera reporté.

L’Irak a demandé le report de son barrage intercontinental

MBC

