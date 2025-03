La Palestine bat l’Irak à la toute dernière seconde !

Quel retournement de situation !

Un an jour pour jour après sa dernière victoire, la Palestine a regagné un match de foot, et quel scénario ! Opposée à l’Irak en qualifications de la prochaine Coupe du monde, la sélection palestinienne a offert un finish complètement fou : menée 0-1 à la 34e minute, elle a tout renversé en égalisant à la 88e par Wessam Abou Ali et en marquant le but de la victoire à la 97e minute, au-delà du temps additionnel !

Incredible scenes as a last minute goal helps Palestine 🇵🇸 beat Iraq 🇮🇶 in the World Cup 2026 qualifiers. pic.twitter.com/hfEPJ0mrMz — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) March 25, 2025

Toujours en lice pour une qualification pour le Mondial 2026

Cet ultime corner victorieux pour la Palestine a fait exulter de joie tout l’International Stadium d’Amman, et surtout l’ensemble du groupe palestinien qui s’est sauté dans les bras au poteau de corner. Avec ce succès, la Palestine (5e de son groupe) peut encore croire à une folle qualification pour la Coupe du monde 2026. Tout se jouera lors de leurs deux derniers matchs, prévus contre le Koweït et Oman, respectivement quatrième et dernière du groupe B de la zone Asie.

Cinquièmes, les Palestiniens peuvent espérer accrocher une qualification pour le quatrième tour des qualifications en s’immiscant potentiellement aux troisième ou quatrième places, détenues à deux journées de la fin par l’Irak et Oman en juin prochain. Toujours sous les bombes et enlisé dans une guerre sans merci avec Israël, cette Palestine meurtrie a pu, ce mardi soir, sortir quelques instants de sa triste réalité pour vibrer grâce à cet exploit de son équipe nationale.

Et c’est pour ça qu’on aime le foot.

Imbroglio autour du match Palestine-Irak